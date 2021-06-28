Син Девіда Бекхема купив розкішний особняк за 10,5 мільйона доларів: як виглядає будинок

Син Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін став власником розкішного особняка. Елітна нерухомість розташована у Беверлі-Гіллз.

Вона обійшлася старшому спадкоємцю Бекхема в 10,5 мільйона доларів (287 мільйонів гривень). Як виглядає дім – дивіться нижче.

Цікаво Квартира у кредит від банку чи на виплат від забудовника: що краще та вигідніше

Що відомо про угоду

Бруклін Бекхем і його наречена – актриса Нікола Пельц купили будинок у престижному районі Беверлі-Гіллз (штат Каліфорнія). Нерухомість обійшлася парі у 10,5 мільйона доларів – це на 1 мільйон доларів більше, ніж запитував продавець. Молоді люди хотіли отримати саме цей об'єкт, тому заплатили більше.

Пара заплатила за будинок на мільйон доларів більше, ніж хотів продавець / Фото TMZ

Читайте Відома супермодель показала свій "будинок для дорослих": як він виглядає

Що є у будинку

Двоповерховий особняк оформлений у сучасному стилі. У ньому є п'ять спалень, вітальня, кімната для заняття йогою, тренажерний зал, суха сауна, парна та бар. Також у будинку багато великих вікон і простора тераса, а на території розташований басейн.

Як виглядає особняк Брукліна Бекхема / фото TMZ: