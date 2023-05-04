Які кольори чудово поєднуються із синім: 8 найкращих комбінацій
Джерело:homes and gardens
Синій – один із найпопулярніших кольорів для оформлення інтер'єру, Саме тому варто знати, які кольори будуть стильно гармоніювати з цим усіма улюбленим відтінком.
Синій колір є надзвичайно універсальним, тому може поєднуватися з багатьма теплими та холодними відтінками: від сірих до яскравих жовтих.
Дизайнер інтер'єру Девін Шаффер пояснює, чому багатьох із нас приваблюють сині кольори вдома: "Коли ми бачимо відтінки синього, наша підсвідомість стимулює мозок думати про природу та навколишнє середовище. Ці кольори мають фізіологічний вплив на наш організм, оскільки вони можуть допомогти знизити артеріальний тиск, зменшити стрес і сприяти відчуттю щастя".
Експерти назвали вісім найкращих кольорів, які поєднуються з синім та його відтінками.
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