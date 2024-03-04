Як використовувати сірий в дизайні маленької кухні: три універсальні способи
Джерело:Homes & Gardens
Холодні кольори є більш свіжими та яскравими, ніж теплі, тому вони здатні візуально розширювати простір. Серед найпопулярніших дизайнери називають саме сірий.
Останнім часом про сірий відгукуються негативно, мовляв, це антитренд. Правда в тім, що цей колір справді вже не такий популярний, як раніше. Та дизайнери переконують, що він ніколи не вийде з моди.
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Сірі меблі з мармуровими стільницями
Щоб отримати витончену сіру гаму, яка візуально збільшить простір, використовуйте палітру «тон в тон». Оберіть до кухні сірі меблі, а для акценту встановіть білу мармурову стільницю з характерними сірими прожилками. Для більш сучасного вигляду дизайнери радять додати чорну фурнітуру та аксесуари.
Сірим по сірому
Професійні дизайнери роблять цікаву річ, поєднуючи кілька сірих відтінків на кухні.
Нанесення сірого на сірий – це витончений спосіб створити глибину та чіткість, що необхідні для пожвавлення невеликого простору, де менше можливостей справити візуальне враження,
– каже провідний дизайнер інтер'єру Чері Лі.
Блідіші відтінки сірого варто використовувати на найбільших ділянках, як-от головні шафи та стіни. Темніші мають бути в менших пропорціях, наприклад, кухонний острів і частково стіни.
"Чисті стіни"
Настінні шафи можуть перевантажити дуже маленьку кухню. Іноді менше — означає більше.
"У цій сірій кухні ми вирішили не вішати настінні шафи, щоб зберегти прекрасне природне освітлення та повітряну атмосферу та створити відчуття, що простір є набагато більшим", – пояснює британська дизайнерка Кеті Ліон.
Щоб компенсувати нестачу місць для зберігання, Кеті рекомендує встановити висувні шухляди чи ящики під стільницею.