Які кольори чудово поєднуються з сіро-коричневим: добірка від дизайнерів
Джерело:Homes & Gardens
Сіро-коричневий – це один із найуніверсальніших відтінків, які зараз використовують в дизайні інтер'єру. Він чудово виглядає майже з усіма кольорами, але деякі його доповнюють якнайкраще.
Білий, бежевий чи сірий колір – справді чудові нейтральні відтінки, але вони вже трохи набридають. Сіро-коричневий – це новинка, яку дизайнери з радістю пропонують своїм клієнтам. Цей тон можна поєднувати як з нейтралами, так і яскравими кольорами.
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