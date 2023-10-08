Спальні в скандинавському стилі: п'ять дизайнів, натхненних природою
Джерело:Homes & Gardens
Скандинавський дизайн інтер'єру – це естетика, яка прекрасно працює в сучасних інтер'єрах. Особливий акцент ставлять на використанні натуральних матеріалів, деревини та м'яких нейтральних тонів
Інколи здається, що скандинавський стиль створений для спальні. Простота, затишок, легкість – це все "зчитується" з кожного куточку кімнати scandi. Погляньте на ці прекрасні дизайни та переконайтеся самі.
Зверніть увагу Яку квартиру обрати: плюси та мінуси життя на високих і низьких поверхах