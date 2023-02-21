Скандинавська архітектура відома своїми чистими лініями та простою палітрою кольорів. Проте будинки в скандинавському стилі будуються з урахуванням більшого. Вони створені відповідно до свого розташування та клімату, щоб забезпечити комфорт мешканцям і можливість добре жити в природному середовищі.

Зверніть увагу Стабільний дохід у нестабільних умовах: чому зараз найкращий час інвестувати в новобудови Львова

Скандинавські будинки: стиль екстер'єру та інтер'єру

Елементи зовнішнього стилю

Природні матеріали – скандинавські архітектори будують такі помешкання, щоб вони гармонійно вписувалися в навколишнє середовище. Тому для зовнішнього облицювання вони використовують дерево, камінь і цеглу.

Прості та інноваційні форми – традиційні скандинавські будинки мають прості форми, які вписуються в природне середовище.

Проста палітра кольорів – використовують білі, сірі та натуральні дерев’яні кольори. Але є скандинавські будинки, які пофарбовані в яскравий червоний, синій і навіть жовтий.

Природне освітлення – скандинавські будинки побудовані таким чином, щоб забезпечити все доступне природне освітлення. У них ви побачите великі вікна та скляні двері.

Екологічне будівництво – в екстер’єрах сучасних скандинавських будинків використовуються екологічно чисті та стійкі продукти. Адже в цих країнах суворіші екологічні закони та споживачі, які цінують цю якість дизайну.

Приклади екстер'єру скандинавського будинку

Hoghult House у Швеції | Фото Pinterest

Hoghult House у Швеції | Фото Pinterest

Hoghult House спроєктували як частину великого маєтку в Швеції, де розміщуються старі ферми, великі поля та краєвиди зеленого лісу. Дерев'яна конструкція будівлі не містить ні цвяхів, ні шурупів.

Елементи стилю інтер'єру

Відкритий план поверху – скандинавський дизайн будинку надає перевагу простим чистим лініям без візуального поділу простору.

Природні матеріали – скандинавські будинки збудовані з натуральних матеріалів як зовні, так і всередині. Це означає використання відкритих дерев'яних стін, кам'яних фасадів і натуральних матеріалів, таких як вовна та шкіра.

Природне та штучне освітлення – у скандинавських будинках роблять багаторівневе освітлення. Це полегшує життя зимою.

Нейтральна палітра кольорів – білий, кремовий, бежевий, сірий, чорний і коричневий. Ви також помітите яскравіші акцентні кольори в земляних тонах синього, зеленого, оранжевого та жовтого.

Дров'яні печі або каміни – затишний камін або дров'яна піч – традиційний елемент скандинавського інтер'єру.

Приклади інтер'єру скандинавського будинку

Природні кольори в інтер'єрі / Фото Pinterest

Багато світла / Фото Pinterest