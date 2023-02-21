Скандинавская архитектура известна своими чистыми линиями и простой цветовой палитрой. Однако дома в скандинавском стиле строятся с учетом большего. Они созданы в соответствии со своим расположением и климатом, чтобы обеспечить комфорт жителям и возможность жить в природной среде.

Обратите внимание Стабильный доход в нестабильных условиях: почему сейчас лучшее время инвестировать в новостройки Львова

Скандинавские дома: стиль экстерьера и интерьера

Элементы внешнего стиля

Природные материалы – скандинавские архитекторы строят такие дома, чтобы они гармонично вписывались в окружающую среду. Поэтому для наружной облицовки они используют дерево, камень и кирпич.

Простые и инновационные формы – традиционные скандинавские дома имеют простые формы, которые вписываются в природную среду.

Простая цветовая палитра – используют белые, серые и натуральные деревянные цвета. Но есть скандинавские дома, окрашенные в яркий красный, синий и даже желтый.

Природное освещение – скандинавские дома построены таким образом, чтобы обеспечить все доступное естественное освещение. В них вы увидите большие окна и стеклянную дверь.

Экологическое строительство – в экстерьерах современных скандинавских домов используются экологически чистые и устойчивые продукты. Ведь в этих странах более строгие экологические законы и потребители, которые ценят это качество дизайна.

Примеры экстерьера скандинавского дома

Hoghult House в Швеции Фото Pinterest

Hoghult House в Швеции Фото Pinterest

Hoghult House спроектировали как часть обширного имения в Швеции, где размещаются старые фермы, большие поля и виды зеленого леса. Деревянная конструкция здания не содержит ни гвоздей, ни шурупов.

Элементы стиля интерьера

Открытый план этажа – скандинавский дизайн дома предпочитает простые чистые линии без визуального разделения пространства.

Природные материалы – скандинавские дома, построенные из натуральных материалов как снаружи, так и внутри. Это означает использование открытых деревянных стен, каменных фасадов и натуральных материалов, таких как шерсть и кожа.

Естественное и искусственное освещение – в скандинавских домах производят многоуровневое освещение. Это облегчает жизнь зимой.

Нейтральная цветовая палитра – белый, кремовый, бежевый, серый, черный и коричневый. Вы также заметите более яркие акцентные цвета в земляных тонах синего, зеленого, оранжевого и желтого.

Дровяные печи или камины – уютный камин или дровяная печь – традиционный элемент скандинавского интерьера.

Примеры интерьера скандинавского дома

Природные цвета в интерьере / Фото Pinterest

Много света / Фото Pinterest