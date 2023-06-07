Для тих, хто любить природу: у Британії продають відому скелю в національному парку

У Йоркширських Долинах продають відому гарячу точку для скелелазіння. Вартість такої вершини становить 150 тисяч фунтів стерлінгів.

Скеля має висоту майже 52 метри. Її продають разом із 19 акрами землі, на якій розташована вершина.

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Скеля за 150 тисяч фунтів стерлінгів

Це одне з найвідоміших місць національного парку, зображене на незліченних листівках. Скелю також часто підкорюють скелелази. Агенти з нерухомості кажуть: "Продаж являє собою справді унікальну можливість придбати одну з великої трійки вапнякових скель у національному парку Йоркшир-Дейлз".

Нависла скеля, утворена силою льодовика Варфедейл тисячі років тому, вражає. У деталях оголошення вказують, що скеля та навколишня рослинність рясніють рідкісною флорою та фауною та є місцем особливого наукового інтересу.



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Місцевий фермер продає скелю та землю, яка згідно із законом є відкритою. Він каже: "Продаж пропонує значні зручності, біорізноманіття та екологічні можливості".

Кут нависання, а також її близькість до головної дороги через Варфедейл, зробили скелю однією з найскладніших і найпопулярніших місць для скелелазіння на півночі Англії.