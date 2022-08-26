Так, архітекторка Анна Іскіердо, креативна директорка проєктної компанії АІММ вважає, що 5 років – це зрозумілий термін для українців. Втім, обнадіювати себе цією цифрою не варто.

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Більшість українців вважають, що відбудова триватиме до 5 років

Згідно з результатами загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" в липні:

43% респондентів вважають, що для відбудови України вистачить п’яти років;

28% вважають що на це потрібно до 10 років,

перспективу довгої відбудови – понад 10 років бачить 21% опитаних;

зменшилася кількість тих, хто вважав, що відбудова займе менш як рік – з 13% до 5%.

Проте експерти вважають, що більшість помиляється. Так, на думку Анни Іскіердо, 5 років – лише зручний для вимірювання циклів період.

"В історії незалежної України економічні кризи регулярно зміняли революції і між цими подіями проходило від 4 до 6 років. Спочатку економічна криза 1998 року, потім Помаранчева революція у 2004, знову криза у 2008, далі революція Гідності у 2014, потім ковідна криза у 2020. Ми звикли жити такими циклами, а отже віримо і знаємо, що за 5 років можна відродити втрачене", – каже вона.

Однак це не працює в таких трудомістких та ресурсозатратних процесах, як відбудова.

На жаль, ніхто не враховує питання одночасності, трудомісткості відбудови, виготовлення матеріалів. Коли ми говоримо про відбудову, важливо не вдягати рожеві окуляри і бачити нескінченне фінансування. На жаль, саме цей фактор при відбудові буде визначати термін та етапи реалізації,

– пояснює архітекторка.

За її словами європейські та японські міста відбудовували від 40 – 60 років.

Звичайно, що ми живемо в інші часи з іншим рівнем технологій, проте навіть десять років, я вважаю оптимістичним терміном,

– зазначила вона.

Цікаво, що за даними згаданого вище опитування, у півтора раза зменшилася кількість тих, хто готовий особисто долучитися до відбудови країни – з 61% у квітні до 45% у липні.

46% респондентів зазначили, що не мають можливості. Більше до відбудови готові долучитися мешканці східних регіонів, віком від 18 до 50 років, серед них переважна кількість чоловіків, які змінили місце проживання.