Так, архитектор Анна Искиердо, креативная директор проектной компании АИММ считает, что 5 лет – это понятный термин для украинцев. Впрочем, обнадеживать себя этой цифрой не стоит.

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Большинство украинцев считают, что восстановление продлится до 5 лет

Согласно результатам общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в июле:

43% респондентов считают, что для восстановления Украины хватит 5 лет;

28% считают, что на это нужно до 10 лет,

перспективу долгого восстановления – более 10 лет видит 21% опрошенных;

уменьшилось количество тех, кто считал, что восстановление займет менее года – с 13% до 5%.

Тем не менее эксперты считают, что большинство ошибается. Так, по мнению Анны Искиердо, 5 лет – лишь удобный для измерения циклов период.

"В истории независимой Украины экономические кризисы регулярно меняли революции и между этими событиями проходило от 4 до 6 лет. Сначала экономический кризис 1998 года, потом Оранжевая революция в 2004, снова кризис в 2008, далее революция Гідності в 2014, затем кризис в 2024 году. Мы привыкли жить такими циклами, а значит, верим и знаем, что за 5 лет можно возродить потерянное", – говорит она.

Однако это не работает в таких трудоемких и ресурсозатратных процессах как восстановление.

К сожалению, никто не учитывает вопросы одновременности, трудоемкости восстановления, изготовления материалов. Когда мы говорим об восстановлении, важно не надевать розовые очки и видеть нескончаемое финансирование. К сожалению, именно этот фактор при восстановлении будет определять сроки и этапы реализации,

– объясняет архитектор.

По ее словам, европейские и японские города отстраивали от 40 – 60 лет.

Конечно, мы живем в другие времена с другим уровнем технологий, однако даже десять лет, я считаю оптимистическим термином,

– отметила она.

Интересно, что по данным вышеупомянутого опроса, в полтора раза уменьшилось количество тех, кто готов лично присоединиться к восстановлению страны – с 61% в апреле до 45% в июле.

46% респондентов отметили, что не имеют возможности. Больше к восстановлению готовы присоединиться жители восточных регионов в возрасте от 18 до 50 лет, среди них подавляющее число мужчин, сменивших место жительства.