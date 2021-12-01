Скільки доведеться відкладати, щоб назбирати на квартиру у різних містах України

Аналітичний портал "Слово і Діло" вирішив порахувати, скільки мешканцям найбільших українських міст треба відкладати, щоб купити власне житло. Для розрахунків було використано дані щодо середньої заробітної платні у різних містах України станом на початок листопада та медіанну вартість однокімнатної квартири на первинному ринку.

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Львів

Мешканцям Львова доведеться найдовше відкладати на квартиру. Щоб купити однокімнатку, треба відкласти 100 середніх зарплат (13 тисяч гривень). Якщо щомісяця збирати кошти у розмірі середньої зарплати, придбати квартиру на первинному ринку можна буде через 8 років і 4 місяці.

Одеса

Схожа ситуація і в Одесі. Щоб придбати тут житло, знадобиться 8 років. Середня вартість однокімнатної квартири на первинному ринку становить 1,13 мільйона гривень, що еквівалентно 93 середнім зарплатам для міста.

Київ

На однокімнатну квартиру у Києві потрібно буде збирати майже 6 років. Середня вартість такого житла в столиці становить 1,45 мільйона гривень (71 середня зарплата). При цьому у столиці значно вищою є заробітна плата – 20,6 тисячі гривень.

Харків

У Харкові на однокімнатну квартиру доведеться накопичувати також майже 6 років, але там і ціна житла набагато нижча (870 тисяч гривень), і середня зарплата (12,6 тисячі гривень). Але фактично, відкласти треба 69 середніх зарплат – майже так само, як і у столиці.

Вінниця, Суми, Тернопіль

Щоби придбати однокімнатну квартиру у Вінниці, треба заощаджувати 5 років і 10 місяців (70 середніх зарплат). Схожі показники у Сумах і Тернополі.

Житомир

На власне житло у Житомирі потрібно збирати 7 років і 8 місяців (92 середні зарплати). Середня вартість однокімнатної квартири становить 1,09 мільйонів гривень.

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Чернівці

У Чернівцях на квартиру треба відкладати 6 років і 10 місяців (82 середні зарплати). Середня вартість однокімнатної там становить 900 тисяч гривень.

Дніпро, Луцьк та Ужгород

В цих містах на однокімнатну вдасться назбирати більш ніж за 6 років. Водночас у Луцьку і середня вартість житла, і середня зарплата нижчі.

Полтава

На власну однокімнатну квартиру у Полтаві треба збирати 5 років і 5 місяців (65 середніх зарплат).

Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Херсон та Чернігів

За 5 років можна накопичити на квартиру у Запоріжжі (61 середня зарплата), Івано-Франківську (60 середніх зарплат), Кропивницькому (61 середня зарплата), Черкасах (60 середніх зарплат), Херсоні (65 середніх зарплат) та Чернігові (61 середня зарплата). При цьому найдорожчі квартири та найвища середня зарплата – у Запоріжжі.

Хмельницький та Рівне

4 роки та 9 – 10 місяців доведеться відкладати на квартиру у Хмельницькому (57 середніх зарплат) та Рівному (58 середніх зарплат).

Миколаїв

Відкладати на квартиру в Миколаєві треба 3 роки та 11 місяці (47 середніх зарплат). Вартість однокімнатної квартири в середньому становить 660 тисяч гривень.

Краматорськ та Сєвєродонецьк

Купити квартиру на "вторинці" можна менше ніж за три роки. У Краматорську середня вартість однокімнатної квартири становить 250 тисяч гривень, а середня зарплата – 15,1 тисячі гривень (тобто відкладати треба 1 рік і 5 місяців). У Сєвєродонецьку вартість житла вища – 410 тисяч гривень, водночас зарплата нижча – 12,5 тисяч гривень.

Як довго доведеться відкладати зарплату, щоб назбирати на квартиру у різних містах України / Фото "Слово і Діло"