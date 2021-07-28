Скільки грошей потрібно на купівлю житла в Іспанії: названо середні ціни

Іспанська асоціація оцінки нерухомості проаналізувала ціни на ринку. Для цього були вивчені 38 тисяч об'єктів по всій країні.

Середня ціна квадратного метра нового житла становить 2 482 євро (78,7 тисячі гривень). У скільки обійдеться покупка квартири чи будинку в Іспанії – читайте далі.

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Середні ціни на нерухомість в Іспанії

Фахівці зібрали дані про вартість первинного і вторинного житла в липні 2021 року. За їхньою інформацією, новий об'єкт площею 90 квадратних метрів обійдеться в середньому 223 380 євро (7,08 мільйона гривень) або 2 482 євро за "квадрат" (78,7 тисячі гривень). За рік ціни зросли на 0,4%.

Квадратний метр вторинної нерухомості продається в середньому за 1 816 євро (57,5 тисячі гривень) або 163 440 євро (5,2 мільйона гривень) за об'єкт.

Житло в Іспанії незначно подорожчало в порівнянні з 2020 роком / Фото Pixabay

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Де найвищі ціни на житло

За даними експертів, найвищі ціни на вторинне житло на Балеарських островах (3 169 євро або 100,4 тисячі гривень за квадратний метр) і у Мадриді (2 945 євро або 93,3 тисячі гривень за "квадрат").

Найдорожча первинна нерухомість у Каталонії (3 992 євро або 126,5 тисячі гривень за "квадрат") і у Мадриді (3 682 євро або 117 тисяч гривень за квадратний метр).

У Мадриді одні з найвищих цін на житло / Фото Pixabay