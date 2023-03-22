За скільки продали будинок з ексклюзивним Mercedes

Кожен продавець елітної нерухомості намагається привернути до себе увагу, тішачи покупця цікавими родзинками.

Не щодня на ринку з'являється будинок, який до розкішного дизайну пропонує як бонус ексклюзивний автопарк. Саме це чекало на покупців 3 Djundaly Rise.

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Цей будинок продали разом з елітним авто

Розкішний особняк, вартістю понад 3 мільйони доларів, вражає сучасним дизайном та високою майстерністю виконання. Територія здивує витворами ландшафтного мистецтва та бруківкою з блакитного каменю. Високі стелі, сучасна кухня, офіс, тренажерний зал і басейн з сонячним підігрівом – це лише незначна частина з широкого списку переваг, які пропонує продавець.



Будинок з басейном та елітним автопарком / Фото realestate

Будинок із шістьма спальнями та чотирма ванними кімнатами в спокійному районі Рінгвуд Норт стане предметом захоплення для справжнього автолюбителя, адже може вмістити автопарк з 14 авто.

Одна з кімнат у будинку / Фото realestate

Так виглядає домашній офіс в елітному особняку / Фото realestate

Вишуканий дизайн / Фото realestate

Нерухомість вже вдалось продати за 3 150 000 доларів. У комплекті з елітним будинком новий власник отримав і ексклюзивний V8 Mercedes Benz G63. Ця модель має найкращі технічні характеристики: насичений чорний металік зі шкіряним салоном та оригінальними килимками Disigno – це справді унікальний екземпляр.



Ексклюзивне авто продали разом з будинком / Фото realestate



У будинку можна розмістити автопарк / Фото realestate

Варто зазначити, що охочому придбати виключно G-wagon потрібно було б чекати близько 9 місяців. Тож нерухомість з такою ексклюзивною родзинкою викликала неабиякий інтерес на ринку.

Мені подобається продавати розкішні будинки, де це виглядає по-іншому. Ми спеціалізуємося на продажу бутикової нерухомості, тому продавець хотів мати справу з нами лише тому, що ми можемо мислити нестандартно,

– зазначив агент з продажу Зед Нашіт.