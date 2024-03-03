Від Парижа до Бухареста: скільки коштує житло у європейських столицях

Все більше українських біженців задумуються над тим, аби придбати квартиру в одній з європейських столиць. Найдорожче нерухомість коштує у Парижі.

Юрій Піта – президент Асоціації фахівців з нерухомості України – зауважив, що більшість людей планують повернутися в Україну. Водночас нерухомість у ЄС планують здавати або тримати на випадок ускладнення ситуації.

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Найчастіше українці інвестують у нерухомість на території Польщі, Чехії та Німеччини. Однак ціни на житло там суттєво відрізняються від українських.

Скільки коштує нерухомість у містах ЄС