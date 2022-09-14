Ринком керує паніка: що відбувається із цінами на житло у Криму

Весною росЗМІ писали, що в базі даних агентств нерухомості зафіксовано 19 тисяч оголошень про продаж квартир у Криму. Наразі їх 33,2 тисячі. Схожу картину показує аналіз бази Авіто: кількість пропозицій із продажу квартир із квітня до вересня зросла з 10 до 15,5 тисяч.

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У Криму терміново розпродають житло

Зараз у базі даних сайту Авіто 342 пропозиції про терміновий продаж кримської нерухомості. Ще у квітні їх було близько 200.

Наприклад, двокімнатна квартира із дизайнерським ремонтом загальною площею 51 "квадратів" у Севастополі поблизу пляжів, зупинкою громадського транспорту та дитячим садком продається за 110 тисяч доларів. Весною вартість аналогічного житла стартувала від 139 тисячі доларів.

У Євпаторії трикімнатну квартиру площею 62 квадратних метри з радянським ремонтом неподалік моря готові віддати за 92 тисяч доларів. Раніше за нерухомість просили б 156 тисяч доларів.

Це – заявлені ціни, реальні можуть бути вдвічі нижчими,

– вважає керуючий партнер консалтингової компанії SV Development Сергій Степенко.

Він пояснює це небажанням людей купувати кримську нерухомість, оскільки всі угоди купівлі-продажу житла, які проводяться після анексії півострова у 2014 році, є незаконними.

Якщо Крим зможуть деокупувати, всі вони можуть бути визнані недійсними. І покупці це чудово розуміють,

– каже Степенко.

Ринком керує паніка

Після вибухів у Джанкої, на російській військовій базі поряд із Саками, у Севастополі, Керчі та Чорноморську тут запанувала паніка – тимчасові мешканці Криму залишають півострів, доказом чого є затори у бік Керченського мосту.

ЗСУ показали, що вони не мають заборонених територій для атаки, тому в Криму та в ОРДЛО нерви у всіх напружені,

– каже директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

Після анексії півострова, нагадує експерт, до Криму приїхало багато росіян, які змогли реалізувати радянську мрію та купити собі квартиру чи будинок біля моря. Багато хто з них вважав, що росія закріпиться на цій території назавжди. Але нині впевненості немає.

Чим більше успіхів показуватимуть ЗСУ на фронті і чим ближче вони підходитимуть до українського Криму, тим вищою буде паніка серед росіян, які мешкають на півострові. Тож ціни тут можуть продовжити падіння.