Ціни на таке житло стартують від кількох мільйонів рублів. У доларовому еквіваленті, жителі півострова продають нерухомість фактично за безцінь. Цікаво, що тенденція до збуту житла почалася задовго до вибухів поблизу військового аеродрому у Сакському районі, повідомляє 24 канал.

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Однокімнатні квартири

Лише за добу на одному із пошукових сайтів додалося майже сто оголошень про продаж однокімнатної квартири. Найдешевше коштує житло без ремонту розташоване у селищах. Їхня вартість стартує від 510 000 рублів або 8 346 доларів за актуальним курсом НБУ.

Купити квартиру без ремонту можна за 510 000 рублів / Скриншот 24 каналу

Квартира з косметичним ремонтом, але без меблів обійдеться у 23 730 доларів, умебльована – в 32 730.

Двокімнатні квартири

Двокімнатні квартири без ремонту сьогодні виставлені на продаж в середньому за 15 000 доларів.



Найнижча вартість двокімнатних квартир у Криму / Скриншот 24 канал

Ті, хто поспішають віддати квартиру, продають їх з меблями та усією технікою. Коштує таке житло в середньому 65 459 доларів. Вищі ціни у курортних Сімферополі, Керчі та Ялті, де аналогічне житло готові віддати в середньому за 98 189 доларів.

Трикімнатні квартири

Бюджетні трикімнатні квартири на "вторинці" пропонують за 19 637 доларів. Водночас елітне житло, приміром, у Феодосії віддають за 114 390 доларів.



Скільки коштують трикімнатні квартири у Кримських селищах / Скриншот 24 канал



Трикімнатні квартири з ремонтом / Скриншот 24 канал

Найдорожчими є квартири біля моря. Серед них зустрічаються оголошення й за 1 881 958 доларів. Це апартаменти преміумкласу в Алушті.

Найдорожче житло в Алушті / Скриншот 24 канал

Окрім Алушти елітне житло пропонують у Ялті. Тут найвищий цінник 1 625 030 доларів. Проте більшість пропозиції все ж варіюються в межах 823 152 доларів, а деякі, навіть поблизу моря та панорамними вікнами, готові продати за 229 108 доларів.

Інші пропозиції у Ялті / Скриншот 24 канал

Квартири не лише продають, але й обмінюють

Частина оголошень пропонує обміняти житло, в тому числі на автомобіль. Схоже, тимчасові гості Криму поспішають якомога швидше вибратися з півострова, допоки існує транспортне сполучення із росією.

Власники житла обмінюють житло на авто / Скриншот 24 канал



Власники житла у Криму обмінюють житло на авто / Скриншот 24 канал

Те, що додому повертаються саме росіяни свідчать оголошення про обмін нерухомості у Криму на будинки в Москві та області.



Власники житла у Криму готові повертатися в росію / Скриншот 24 канал

Крім того, дехто знайшов спосіб стати власником іноземної нерухомості. Нагадаємо, що на початку травня в Європейському Союзі запропонували заборонити угоди з нерухомістю громадянам росії. Заборона все ж не потрапила у 6 пакет санкцій. Утім низка країн, зокрема Велика Британія, боротиметься із відмиванням коштів через ринок нерухомості на державному рівні.

Власники житла у Криму розглядають можливість обміну квартир на закордонну нерухомість / Скриншот 24 канал

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