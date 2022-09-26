Паралельно українці стикаються із кризою на трудовому ринку. Ростуть ціни на продукти та товари першої необхідності. Тому жити в столиці стає дедалі складніше з фінансової точки зору. Щоб зекономити, мешканці переїжджають у міста-сателіти, які мають добре транспортне сполучення з Києвом та значно нижчі ціни на житло.

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Скільки коштує оренда житла в Ірпені

Вартість оренди квартири в Ірпені стартує від 4 тисяч гривень. Щоб орендувати однокімнатну квартиру зі свіжим ремонтом, всіма необхідними меблями та технікою доведеться заплатити від 5,5 – 8 тисяч гривень. Двокімнатна квартира на місяць коштуватиме від 7 тисяч гривень та вище.

Більшість оголошень розміщені від рієлторів. Зверніть увагу, що комісія за роботу посередників складає 50% від вартості оренди.

Нерухомість у Бучі

Орендувати квартиру в Бучі можна дешевше, ніж в Ірпені, однак тут більший попит. Квартири здають за 1 – 2 доби, часто житло забирають з першого перегляду.

Знайти однокімнатну квартиру з меблями, технікою та свіжим ремонтом можна за 4,5 тисячі гривень. Однак в таких помешканнях часто потрібен ремонт. В середньому придатні до проживання квартири здають за 5,5 – 7 тисяч гривень. А двокімнатна квартира коштуватиме від 6,5 тисячі гривень на місяць.

Квартири у Броварах

Бровари схожі на спальний район Києва, який об'єднує стару та нову забудови. Оренда однокімнатної квартири тут стартує від 4 тисяч гривень на місяць. Щоб винаймати двокімнатну квартиру доведеться віддати мінімум 5,5 тисячі гривень.

Житло з нещодавно зробленим ремонтом коштуватиме приблизно 9 тисяч гривень.

Вартість оренди в Борисполі

У місті переважає стара забудова, але воно приваблює дешевими цінами на житло. Орендувати однокімнатну квартиру тут можна від 3 тисяч гривень на місяць, багато пропозицій за 5 – 6 тисяч гривень. На сайтах із пошуку нерухомості багато пропозицій оренди приватних будинків поруч з Борисполем. Ціни стартують від 10 тисяч гривень.