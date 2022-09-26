Параллельно украинцы сталкиваются с кризисом на трудовом рынке. Растут цены на продукты и товары первой необходимости. Поэтому жить в столице становится все сложнее с финансовой точки зрения. Чтобы сэкономить, жители переезжают в города-сателлиты, у которых хорошо транспортное сообщение с Киевом и значительно ниже цены на жилье.

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Сколько стоит аренда жилья в Ирпене

Стоимость аренды квартиры в Ирпене стартует от 4 тысяч гривен. Чтобы арендовать однокомнатную квартиру со свежим ремонтом, всей необходимой мебелью и техникой придется заплатить от 5,5 – 8 тысяч гривен. Двухкомнатная квартира в месяц будет стоить от 7 тысяч гривен и выше.

Большинство объявлений размещены от риелторов. Обратите внимание, что комиссия по работе посредников составляет 50% от стоимости аренды.

Недвижимость в Буче

Арендовать квартиру в Буче можно дешевле, чем в Ирпене, однако здесь больше спрос. Квартиры сдают за 1 – 2 сутки, часто жилье забирают с первого просмотра.

Найти однокомнатную квартиру с мебелью, техникой и свежим ремонтом можно за 4,5 тысячи гривен. Однако в таких помещениях часто требуется ремонт. В среднем пригодные для проживания квартиры сдают за 5,5 – 7 тысяч гривен. А двухкомнатная квартира будет стоить от 6,5 тысячи гривен в месяц.

Квартиры в Броварах

Бровары похожи на спальный район Киева, объединяющий старую и новую застройки. Аренда однокомнатной квартиры здесь стартует от 4 тысяч гривен в месяц. Чтобы снять двухкомнатную квартиру, придется отдать минимум 5,5 тысячи гривен.

Жилье с недавно сделанным ремонтом обойдется примерно в 9 тысяч гривен.

Стоимость аренды в Борисполе.

В городе преобладает старая застройка, но он привлекает дешёвыми ценами на жилье. Арендовать однокомнатную квартиру здесь можно от 3 тысяч гривен в месяц, много предложений за 5 – 6 тысяч гривен. На сайтах по поиску недвижимости много предложений аренды частных домов рядом с Борисполем. Цены стартуют от 10 тысяч гривен.