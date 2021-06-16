Скільки коштує оренда квартири у Києві: в якому районі дешевше

У Києві у травні 2021 року подорожчала оренда однокімнатних квартир. Двокімнатне і трикімнатне житло в ціні не змінилося.

Медіанна ціна на оренду житлових об'єктів нерухомості в українській столиці у травні склала 10 доларів за квадратний метр – це на 10% більше, ніж в аналогічний період 2020 року. За скільки можна винайняти житло у Києві – читайте далі.

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Які квартири винаймають у Києві

Найбільше число пропозицій на ринку оренди нерухомості житла у Києві стосувалося однокімнатних квартир – 47%. Частка двокімнатних квартир склала 36%, трикімнатних – 14%. Ще 3% від загальної кількості оголошень – багатокімнатні квартири.

Охочі винайняти квартиру в українській столиці у 47% випадків шукають однокімнатні квартири; 32% – підбирають двокімнатні квартири, ще 16% – трикімнатні. Частка потенційних орендарів, які підшукують багатокімнатні квартири (4 і більше кімнат) становить 5%.

Однокімнатні квартири залишаються лідерами на ринку оренди у Києві / Фото Pixabay

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Ціни на оренду житла в різних районах

Найдорожчим районом для оренди житла в Києві залишається Печерський. Медіанна ціна за об'єкт становить 961 долар (близько 26 тисяч гривень) або 14 доларів (377 гривень) за квадратний метр.

На другому місці за вартістю оренди житла перебуває Шевченківський район. Квартиру тут можна зняти за 582 долари (15,6 тисячі гривень) або 11 доларів (296 гривень) за "квадрат".

На третьому місці знаходиться Голосіївський район з ціною 513 доларів (13,8 тисячі гривень) за квартиру або 10 доларів (270 гривень) за квадратний метр житла.

Скільки коштує оренда однушки

розташоване(8,8 тисячі гривень) за квартиру або(189 гривень) за "квадрат".

У Печерському районі за однокімнатну квартиру доведеться викласти 609 доларів (16,4 тисячі гривень) на місяць. У Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах – від 390 до 450 доларів (10,5 – 12,1 тисячі гривень), а в Деснянському – 277 доларів (близько 7,5 тисячі гривень) на місяць.

Найдешевші квартири для оренди розташовані у Деснянському районі Києва / Фото Pixabay