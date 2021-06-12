Житло в українській столиці має великий попит, тому про зниження цін говорити не доводиться. За скільки можна купити квартиру в новобудові Києва і в якому районі – читайте далі.
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Як змінилися ціни у травні (щодо квітня)
- У ЖК економклас вартість "квадрата" знизилася на 0,8% – до 23 814 гривень.
- Комфорт-клас – підвищення на 1% – до 28 895 гривень за метр квадратний.
- Бізнес-клас – житло подорожчало на 1,6% – до 47 456 гривень за квадратний метр.
- Преміумклас – "квадрат" подешевшав на 0,4% – до 73 841 гривні.
Середня вартість квартир у новобудовах Києва у травні 2021 року / Дані 100realty:
Цікаво Скільки коштує найдешевша квартира у Києві й де вона розташована
Що продають
На ринку найбільше новобудов комфорт-класу – 48%, бізнес-класу – 23%, економкласу – 18% та преміумкласу – 11% від загальної кількості пропозицій.
Найбільше комплексів у травні пропонувалося у:
- Голосіївському районі – 15%;
- Шевченківському – 13%;
- Дарницькому – 12%;
- Солом'янському – 11%.
Найменша кількість новобудов у:
- Святошинському районі – 8%;
- Дніпровському – 7%;
- Подільському – 7%;
- Деснянському – 6%;
- Оболонському – 6%.
Ціни на житло у Києві зростають, попри пандемію / Фото Pixabay