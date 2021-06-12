Житло в українській столиці має великий попит, тому про зниження цін говорити не доводиться. За скільки можна купити квартиру в новобудові Києва і в якому районі – читайте далі.

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Як змінилися ціни у травні (щодо квітня)

  • У ЖК економклас вартість "квадрата" знизилася на 0,8% – до 23 814 гривень.
  • Комфорт-клас – підвищення на 1% – до 28 895 гривень за метр квадратний.
  • Бізнес-клас – житло подорожчало на 1,6% – до 47 456 гривень за квадратний метр.
  • Преміумклас – "квадрат" подешевшав на 0,4% – до 73 841 гривні.

Середня вартість квартир у новобудовах Києва у травні 2021 року / Дані 100realty:

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Що продають

На ринку найбільше новобудов комфорт-класу – 48%, бізнес-класу – 23%, економкласу – 18% та преміумкласу – 11% від загальної кількості пропозицій.

Найбільше комплексів у травні пропонувалося у:

  • Голосіївському районі – 15%;
  • Шевченківському – 13%;
  • Дарницькому – 12%;
  • Солом'янському – 11%.

Найменша кількість новобудов у:

  • Святошинському районі – 8%;
  • Дніпровському – 7%;
  • Подільському – 7%;
  • Деснянському – 6%;
  • Оболонському – 6%.

Ціни на житло у Києві зростають, попри пандемію / Фото Pixabay