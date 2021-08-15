Скільки коштує оренда квартири у Києві напередодні навчального року: ціни по районах
Джерело:OLX Нерухомість
Оренда квартир у Києві подорожчала перед початком нового навчального року. У порівнянні з весною ціни підскочили на 3%.
Проста однокімнатна квартира у Києві обійдеться від 7 тисяч гривень на місяць за умови довгострокової оренди. Які ціни на житло в різних районах столиці – читайте далі.
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Що з цінами
У 2020 році ціни на оренду житла у Києві впали на 6 – 9% після першого локдауна і до осені. У 2021 році ситуація інша – ціни ростуть. У порівнянні з квітнем оренда піднялася на 3%. Крім того, у столиці найбільший перепад цін на оренду житлової нерухомості. Так, однокімнатна квартира на Троєщині обійдеться 7 тисяч гривень на місяць, а на Печерську – на 130% дорожче.Найбільш бюджетний варіант – кімната у Деснянському районі. За неї доведеться платити 3100 гривень на місяць. А ось подібне житло на Печерську коштує 7500 гривень і це на 23% дорожче, ніж навесні.
Однокімнатну квартиру у Києві можна винайняти за 7 тисяч гривень / Фото Pixabay
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Які ціни у різних районах
- Голосіївський район – 1-кімнатна – 11,5 тисячі гривень, 2-кімнатна – 15,8 тисячі гривень, 3-кімнатна – 22 тисячі гривень.
- Дарницький – 1-кімнатна – 11 тисяч гривень, 2-кімнатна – 13,5 тисячі гривень, 3-кімнатна – 16,5 тисячі гривень.
- Деснянський – 1-кімнатна – 7 тисяч гривень, 2-кімнатна – 8 тисяч гривень, 3-кімнатна – 11 тисяч гривень.
- Дніпровський – 1-кімнатна – 9 тисяч гривень, 2-кімнатна – 11 тисяч гривень, 3-кімнатна – 15 тисяч гривень.
- Оболонський – 1-кімнатна – 9 тисяч гривень, 2-кімнатна – 11 тисяч гривень, 3-кімнатна – 19 тисяч гривень.
- Печерський – 1-кімнатна – 16 тисяч гривень, 2-кімнатна – 30 тисяч гривень, 3-кімнатна – 55,7 тисячі гривень.
- Подільський – 1-кімнатна – 11,5 тисячі гривень, 2-кімнатна – 15,8 тисячі гривень, 3-кімнатна – 22 тисячі гривень.
- Святошинський – 1-кімнатна – 7,5 тисячі гривень, 2-кімнатна – 10 тисяч гривень, 3-кімнатна – 13,3 тисячі гривень.
- Солом'янський – 1-кімнатна – 10 тисяч гривень, 2-кімнатна – 12 тисяч гривень, 3-кімнатна – 16 тисяч гривень.
- Шевченківський – 1-кімнатна – 11 тисяч гривень, 2-кімнатна – 16 тисяч гривень, 3-кімнатна – 32,4 тисячі гривень.