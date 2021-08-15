Скільки коштує оренда квартири у Києві напередодні навчального року: ціни по районах

Оренда квартир у Києві подорожчала перед початком нового навчального року. У порівнянні з весною ціни підскочили на 3%.

Проста однокімнатна квартира у Києві обійдеться від 7 тисяч гривень на місяць за умови довгострокової оренди. Які ціни на житло в різних районах столиці – читайте далі.

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Що з цінами

У 2020 році ціни на оренду житла у Києві впали на 6 – 9% після першого локдауна і до осені. У 2021 році ситуація інша – ціни ростуть. У порівнянні з квітнем оренда піднялася на 3%. Крім того, у столиці найбільший перепад цін на оренду житлової нерухомості. Так, однокімнатна квартира на Троєщині обійдеться 7 тисяч гривень на місяць, а на Печерську – на 130% дорожче.

Однокімнатну квартиру у Києві можна винайняти за 7 тисяч гривень / Фото Pixabay

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Які ціни у різних районах