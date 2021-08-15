Простая однушка в Киеве обойдется от 7 тысяч гривен в месяц при условии долгосрочной аренды. Какие цены на жилье в разных районах столицы – читайте далее.
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Что с ценами
В 2020 году цены на аренду жилья в Киеве упали на 6 – 9% после первого локдауна и до осени. В 2021 году ситуация иная – цены растут. В сравнении с апрелем аренда поднялась на 3%. Кроме того, в столице самый большой перепад цен на аренду жилой недвижимости. Так, однокомнатная квартира на Троещине обойдется 7 тысяч гривен в месяц, а на Печерске – на 130% дороже.
Однокомнатную квартиру в Киеве можно снять за 7 тысяч гривен / Фото Pixabay
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Какие цены в разных районах
- Голосеевский район – 1-комнатная – 11,5 тысячи гривен, 2-комнатная – 15,8 тысячи гривен, 3-комнатная – 22 тысячи гривен.
- Дарницкий – 1-комнатная – 11 тысяч гривен, 2-комнатная – 13,5 тысячи гривен, 3-комнатная – 16,5 тысячи гривен.
- Деснянский – 1-комнатная – 7 тысяч гривен, 2-комнатная – 8 тысяч гривен, 3-комнатная – 11 тысяч гривен.
- Днепровский – 1-комнатная – 9 тысяч гривен, 2-комнатная – 11 тысяч гривен, 3-комнатная – 15 тысяч гривен.
- Оболонский – 1-комнатная – 9 тысяч гривен, 2-комнатная – 11 тысяч гривен, 3-комнатная – 19 тысяч гривен.
- Печерский –1-комнатная – 16 тысяч гривен, 2-комнатная – 30 тысяч гривен, 3-комнатная – 55,7 тысячи гривен.
- Подольский – 1-комнатная – 11,5 тысячи гривен, 2-комнатная – 15,8 тысячи гривен, 3-комнатная – 22 тысячи гривен.
- Святошинский – 1-комнатная – 7,5 тысячи гривен, 2-комнатная – 10 тысяч гривен, 3-комнатная – 13,3 тысячи гривен.
- Соломенский – 1-комнатная – 10 тысяч гривен, 2-комнатная – 12 тысяч гривен, 3-комнатная – 16 тысяч гривен.
- Шевченковский – 1-комнатная – 11 тысяч гривен, 2-комнатная – 16 тысяч гривен, 3-комнатная – 32,4 тысячи гривен.