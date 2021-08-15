Простая однушка в Киеве обойдется от 7 тысяч гривен в месяц при условии долгосрочной аренды. Какие цены на жилье в разных районах столицы – читайте далее.

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Что с ценами

В 2020 году цены на аренду жилья в Киеве упали на 6 – 9% после первого локдауна и до осени. В 2021 году ситуация иная – цены растут. В сравнении с апрелем аренда поднялась на 3%. Кроме того, в столице самый большой перепад цен на аренду жилой недвижимости. Так, однокомнатная квартира на Троещине обойдется 7 тысяч гривен в месяц, а на Печерске – на 130% дороже.

Самый бюджетный вариант – комната в Деснянском районе. За нее придется платить 3100 гривен в месяц. А вот подобное жилье на Печерске стоит 7500 гривен и это на 23% дороже, чем весной.

Однокомнатную квартиру в Киеве можно снять за 7 тысяч гривен / Фото Pixabay

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Какие цены в разных районах