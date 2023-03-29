"Усього" 30 тисяч доларів за місяць: розкішну віллу з видом на океан здають в оренду

На ринку нерухомості з'явилась нова ідеальна локація для життя та відпочинку. Розкішна вілла розташована у спокійній місцині Гермоса-Біч в Південній Каліфорнії.

Елітна нерухомість розляглась вздовж тихоокеанського узбережжя. Як виглядає будинок та скільки коштує пляжна розкіш, розповідаємо далі.

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Продається розкішна вілла з видом на океан

Регіон, в якому збудована садиба, здивує невимушеною атмосферою пляжного міста. Тут вирує яскраве нічне життя на океанському узбережжі, протяжністю 94 гектари. А вдень тут розважаються серфери та волейболісти.

Вартість елітної нерухомості з сонячним вайбом – 12,6 мільйона доларів. Її вікна виходять на океан, а розташована споруда на величезній кутовій ділянці. Огороджує будинок майстерно оформлена ландшафтними дизайнерами зелена зона та кам'яна огорожа. Тут же фонтан та зона для відпочинку з видом на океан.



Зона для відпочинку / Фото Forbes

Перший поверх оформлений у найкращих традиціях аркового мистецтва. За величезну суму покупець отримає більше ніж 1000 квадратних метрів житлової площі з кованими сходами, оздобленням із темного дерева та елегантною центральною острівною кухнею.



Елітна кухня / Фото Forbes

У будинку також є дворівневий домашній кінотеатр з мінібаром. Головну спальню прикрашають округлі вікна з дерев'яною обробкою, французькі двері, які виходять на балкон, високий камін і широкі дерев'яні балки на підлозі.

Головна спальня / Фото Forbes

Загалом в особняку є 5 спалень і 5 ванних кімнат. Можлива також оренда будинку: поточна плата становить 30 000 доларів на місяць.