Рекордно високі цінники: за скільки можна орендувати житло у Львівській області

На Львівщині продовжують зростати ціни на житлово-комунальну сферу. У серпні 2022 року вартість оренди підвищилася на 9,2% проти липня.

Подорожчали також послуги з управління багатоквартирними будинками. Водночас вартість інших комунальних послуг тримається на тому ж рівні, що і на початку літа, пише 24 канал.

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Як на Львівщині змінилися ціни на житлово-комунальну сферу

Дані Головного управління статистики у Львівській області свідчать, що у серпні:

на 9,2% проти липня збільшилася плата за оренду житла;

послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 0,5%;

ціни на матеріали для утримання і ремонту житла підвищилися на 3,6%.

За скільки можна орендувати квартири у Львівській області

З 24 лютого Львів прийняв тисячі вимушених переселенців з усієї України. Частина із них залишилася в обласному центрі, проте через різкий ріст цін на оренду житла багато переселенців вирішили поселитися у менших містечках області.

Наразі ажіотаж трохи вщух, оскільки з початком нового бізнес-сезону все більше українців почали переїжджати у мегаполіси. Проте пропозиція не особливо відновилася. Варіантів для оренди тут не так багато. А ціни подекуди дотягують до львівських.

Дрогобич

Дрогобиччина прийняла понад 20 тисяч переселенців. Здебільшого сюди прибувають люди з Дніпропетровської та Херсонської областей. У місті облаштовували домівку для тих, хто цього потребує. Також переселенці проживають у підготовлених гуртожитках та приватних будинках.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма вважає, що місто готове до масової евакуації у жовтні. Тоді, за його словами, люди втікатимуть не тільки від війни, а й від холоду, адже багато регіонів залишились без опалення та електроенергії.

Попри такий оптимізм влади, кількість пропозицій квартир залишає бажати кращого. Так, на OLX можна знайти лише 7 квартир для довготривалої оренди. Ще менше варіантів пропонує Dom.Ria. Ціни на "однокімнатки" без ремонтів стартують від 5 тисяч. Щоб орендувати комфортне житло із технікою у новобудовах доведеться відати 15 – 18 тисяч. Середня ціна по місту становить 10 тисяч гривень.

Менший попит має двокімнатне житло. Це підтверджують й ціни. Орендувати двокімнатну квартиру можна за ціною однокімнатної – вартість варіюється в межах 8 – 10 тисячі гривень. Житло з ремонтом, кондиціонером та паркінгом пропонують винайняти за 12 – 16 тисяч гривень з залежності від розташування.

Золочів

У травні на території Золочівського району зареєстрували 10 175 осіб, які перебралися із зони бойових дій та яким надали статус внутрішньо переміщених осіб. При районній військовій адміністрації продовжують діяти консультаційно-координаційні центри, де новоприбулі мешканці можуть отримати допомогу.

Водночас пропозицій на ринку оренди обмаль. Більшість власників пропонують відразу купити будинок чи квартиру, однак готові піти на поступки та здати житло на кілька місяців, поки нерухомість не знайде нового власника.

Більшість продавців не розголошує ціну та пропонує обговорити її при особистій зустрічі. Ті ціни, які зустрічаються, свідчать, що орендувати кімнату можна до 2 тисяч гривень. Однокімнатні квартири в місяць коштують 3 – 6 тисячі. Поодинокі двокімнатні квартири – 9 тисяч гривень.

Самбір

Самбірська міська рада та благодійна організація "Мальтійська служба допомоги у Львові" підписали меморандум щодо ремонту приміщення колишньої поліклініки у Самборі для розселення переселенців. Відтак близько 150 осіб, які переїхали з епіцентрів бойових дій, отримають тут тимчасовий прихисток.

Іншим пропонують винайняти однокімнатні квартири від 4 500 гривень. За житло у кращому стані доведеться заплатити 8 тисяч. Квартири на 2 – 3 кімнати можна орендувати за 10 – 13 тисяч.

Стрий

Станом на 29 серпня на Львівщині на території Стрийської громади проживають близько 10 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Зараз місто облаштовує для них гуртожитки, у кожному із таких зможе поселитися до 175 осіб. Крім того, Стрийська міська рада анонсувала будівництво 60 житлових будинків у селі Нежухів.

У місті активно пропонують і оренду житла. Ціни на них абсолютно різні. Можна винайняти "однокімнатку" за 2 500 гривень, однак житло потребує ремонту. Також є квартири з усім необхідним в середньому за 8 тисяч. Двокімнатні квартири здають від 10 – 15 тисяч гривень. Максимальна ціна – 20 тисяч гривень за трикімнатну квартиру у новобудові.

Червоноград

У Червонограді зареєстровано 9 тисяч вимушених переселенців. До вересня тут облаштували гуртожиток, куди заселили 75 осіб, до 1 листопада тимчасове житло отримає ще 150 осіб, які найбільше цього потребують.

У місті одна із найдешевших оренд, якщо порівнювати ціни по області. Цілком придатну для життя однокімнатну квартиру можна винайняти за 2 500 гривень. Двокімнатні квартири без ремонту здають за 5 – 6 тисяч гривень на місяць, з ремонтом – за 10 тисяч.