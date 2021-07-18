Оренда однокімнатної квартири подорожчала на 6,6% за тиждень. Про це розповіли в Центрі економічної стратегії.

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Які квартири подорожчали

В період з 5 по 11 липня однокімнатні квартири подорожчали на 6,6% – до 11 843 гривні на місяць. Двокімнатні – на 4% (до 19 971 гривні на місяць), а трикімнатні – на 6% (до 37 241 гривні на місяць).

У Центрі економічної стратегії уточнили, що з липня 2020 року в середньому ціни на оренду житла в Києві підвищилися на 21%. При цьому найсильніше подорожчали трикімнатні квартири – на 27%.

Як змінювалися ціни на оренду квартир у Києві / Інфографіка Центру економічної стратегії

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При цьому в Центрі економічної стратегії нагадали, що весна і літо 2020 року в Україні супроводжувалися локдаунами, що суттєво позначилося на цінах оренди житла.