Як змінилися ціни та хто найчастіше купує квартири у Львові: аналіз ринку житла

Попри повномасштабне вторгнення Росії, ринок нерухомості України продовжує розвиватися. Хороші показники показують західні регіони. Приміром, у Львівській області зросла частка покупців із Києва.

Що відбувається з ринком первинної нерухомості в Україні

По всій Україні відновили будівництво 69% ЖК. Зокрема, Київ по будівництву відновився лише наполовину, а регіони Заходу України практично повністю повернулися до довоєнних показників.

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Відновлення будівництва можна підтвердити й тим, скільки завершують проєктів. Загалом в Україні завершили будівництво 131 ЖК та почали будівництво 81 ЖК.

Лідерами серед регіонів, де найбільше завершених будівництв від лютого 2022 року є:

Львівська (31),

Київська (17),

Івано-Франківська області (13).

Крім того, Львівська область також є регіоном, де почали найбільше будівництва нових ЖК (16), на другому місці – Тернопіль (14), далі – Київська та Вінницька області (по 8 об'єктів).

Що відбувається із продажами

Загалом в Україні відносно лютого відкрили продажі 78% ЖК. Найбільше – у Черкаській області (100%), далі – у Закарпатській та Чернівецькій (96%). Львівщина та Івано-Франківська області мають по 94%.

Найменше продажів відкрили у Миколаївській (4%), Харківській (20%) та Запорізькій областях (28%).

Де найдорожче купувати житло

Найбільший приріст цін на нерухомість за метр квадратний спостерігають у Закарпатській області. Зокрема, в Ужгороді вартість на вересень 2022 року становила 990 доларів, тобто різниця цін від лютого по жовтень зросла на 22%.

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Також на 22% зросли ціни за метр квадратний у Кропивницькому і становлять 620 доларів.

У Львові ціна становить 1 150 доларів (+20%), у Чернівцях 860 доларів (+18%).

Водночас у Києві ціна трохи знизилася і становить 1 190 доларів (-2%), у Київській області 690 доларів (-8%), а у Черкасах 520 доларів (-15%).

Хто купує нерухомість у Львові

У Львівській області квартирами найчастіше цікавляться мешканці цієї ж області (53%).

Трохи менший відсоток (21%) хочуть придбати на Львівщині квартиру люди з Києва. Ще 12% покупців – мешканці інших регіонів. 14% – інвестори з інших країн.