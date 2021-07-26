Які ціни на житло у Києві: названо розцінки по районах

В Україні триває зростання цін на житло. Він дивує не тільки інвесторів, але і рієлторів.

Середня вартість квадратного метра у Києві у першому кварталі 2021 року наблизилася до 30 тисяч гривень. Що відбувається з цінами на житлову нерухомість у Києві і яка вартість в різних районах міста – читайте далі.

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Де піднялися ціни

Лідером у підвищенні цін на житло в Україні залишається Київ. На другому місці – Донецько-Придніпровський регіон – там подорожчання склало 3,5%. У західній частині країни ціни також не стоять на місці – у Хмельницькому житло обійдеться дорожче на 4,81%.

За даними експертів, щомісяця житлова нерухомість у столиці дорожчає до 1,5%. Один "квадрат" в середньому обійдеться 31 062 гривні. При цьому рієлтори впевнені, що до кінця року ціни можуть піднятися ще на чверть.

Житло в Києві продовжує дорожчати / Фото Pixabay

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Які ціни по района х

Печерський район показав найвищий ріст цін. "Квадрат" тут коштує 71 786 гривень. Число пропозицій зросло на 36,36%.

показав найвищий ріст цін. "Квадрат" тут коштує Число пропозицій зросло на 36,36%. Подільський район залишається лідером за кількістю зданих об'єктів. Число пропозицій зросло на 58,82%, а ціна за "квадрат" досягла 39 903 гривень.

залишається лідером за кількістю зданих об'єктів. Число пропозицій зросло на 58,82%, а ціна за "квадрат" досягла У Шевченківському районі кількість пропозицій за перше півріччя 2021 року знизилася на 64,71%. Вартість "квадрата" – 36 099 гривень.

кількість пропозицій за перше півріччя 2021 року знизилася на 64,71%. Вартість "квадрата" – У Голосіївському районі кількість пропозицій з початку року не змінилася, середня ціна "квадрата" у новобудові – 33 187 гривень.

кількість пропозицій з початку року не змінилася, середня ціна "квадрата" у новобудові – В Оболонському районі відзначена стабільність – кількість пропозицій, як і ціна квадратного метра, не змінилася.

відзначена стабільність – кількість пропозицій, як і ціна квадратного метра, не змінилася. У Святошинському районі середня вартість квадратного метра в новобудовах зросла на 2,5% – до 29 900 гривень . Число пропозицій знизилося на 2,7%.

середня вартість квадратного метра в новобудовах зросла на 2,5% – до . Число пропозицій знизилося на 2,7%. У Дніпровському районі ціни підвищилися на 4% – до 27 975 гривень за квадратний метр.

ціни підвищилися на 4% – до 27 975 гривень за квадратний метр. У Солом'янському районі вартість "квадрата" залишається стабільною – 25 651 гривня.

вартість "квадрата" залишається стабільною – 25 651 гривня. У Дарницькому районі ціни знизилися на 8,8% – до 25 180 гривень за квадратний метр.

ціни знизилися на 8,8% – до 25 180 гривень за квадратний метр. У Деснянському районі вартість квадратного метра є мінімальною по Києву – 21 478 гривень.

Найнижчі ціни на житло – у Деснянському районі / Інфографіка Vn