На заході України нова хвиля подорожчання житла: що буде із цінами далі

З 24 лютого ціни на житло в західних областях України зросли від 10 до 80% залежно від міста. Одна із причин – внутрішні переселенці. Найбільший попит має вторинне житло, за ним підтягуються і квартири від забудовників.

Серед міст з найпомітнішим подорожчанням квадратів на тлі переїзду переселенців відзначають Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Луцьк, Хмельницький, Чернівці. Розповідаємо, як тут змінювалися ціни та що буде із ними надалі.

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Де зростають ціни на житло

За даними "ЛУН.Місто", у Львові та області середня ціна квадратного метра на первинному ринку у березні 2022 року становила 26 200 гривень, тоді як у серпні зросла до 34 600 гривень. Схожа ситуація в Ужгороді та Чернівцях.

Крім того, здорожчення "квадратів" спостерігається у Карпатському регіоні. Як розповів член Асоціації фахівців з нерухомості України в Івано-Франківській області й рієлтор Сергій Сливка, ціни на житло зростають у Буковелі, Татарові, Яблуниці та Поляниці. Він пов'язує підвищення вартості з напливом платоспроможних переселенців.

З колегою погоджується рієлтор Віталій Оробець. Він зазначає, що потреба в житлі сьогодні ще більша, ніж було до війни, відповідно потроху зростає й активність покупців.

Ціна житла, що пропонується до продажу, вже перевищила довоєнний рівень. Зараз вартість однокімнатної квартири на первинному ринку сягає від 650 доларів за квадратний метр і вище, тоді як до початку повномасштабної війни ціни були у межах 500 доларів за квадратний метр,

– каже він.

Тобто зараз в Івано-Франківській області ціна на новобудови зросла на 30%.

Ціни на вторинному ринку тим часом зросли на 15 – 20% від довоєнних. Вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку сягає від 800 доларів за квадратний метр і вище. Для порівняння у 2021 році вартість такої квартири становила 650 – 700 доларів за "квадрат".

Чому на заході України дорожчає житло

На зростання цін вплинули 3 чинники.

Велика кількість переселенців , які оселилися у містах та навіть сільській місцевості – районах, які ніколи не відзначалися бумом попиту на нерухомість.

, які оселилися у містах та навіть сільській місцевості – районах, які ніколи не відзначалися бумом попиту на нерухомість. Інфляція та зростання курсу долара . Підвищилася вартість будівельних матеріалів і, відповідно, зросла ціна на первинному ринку нерухомості. Також подорожчали логістика й енергоносії.

. Підвищилася вартість будівельних матеріалів і, відповідно, зросла ціна на первинному ринку нерухомості. Також подорожчали логістика й енергоносії. "Відпали" регіони, які останніми роками відзначалися бумом на нерухомість, – Одеський та Київський.

Чого чекати далі

На думку Сергія Сливки, ціна підійматиметься через інфляцію та зростання вартості будівельних матеріалів.

Але справжнього буму в попиті на нерухомість експерти чекають у повоєнний період. Тоді в Україну повернуться міжнародні інвестори.