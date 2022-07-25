У вартість входить дизайнерський ремонт, техніка, декілька санвузлів, а подекуди й інші елементи розкоші, повідомляє 24 канал. Цікаво, що схожі оголошення зустрічаються практично у всіх відносно спокійних регіонах України.

Читайте також Як вигідно купити квартиру від забудовника: доступні пропозиції у Києві та Львові

Ексклюзивна резиденція з видом на море

Резиденція на 3 будинки в Одесі / Фото OLX

Приватна резиденція на ділянці площею 2 гектари виставлена на продаж за 9 600 000 доларів. У оголошенні зазначено, що у вартість входить оренда схилу перед ділянкою терміном до 49 років. На ділянці ростуть багаторічні рослини, які формують приватний парк зі ставком та водоспадом.

Резиденція включає 3 будинки: основний, гостьовий і морський, з 2 окремими спа-салонами з 25-метровим критим басейном, а також більярдною, винним залом та кінотеатром. Загальна площа будівель – 2 000 квадратних метрів.

В основному будинку новим власникам пропонують величезну вітальню з 12-метровою куполоподібною стелею, обідню зону зі столом на 18 осіб. На нульовому рівні розміщена кухня для приготування. Аби полегшити пересування зі стравами, між поверхами працює ліфт.

Загалом у резиденції є 7 спалень із власними санвузлами, гардеробними та терасами. Для оздоблення використані преміальні матеріали, зокрема мармур, онікс, золото, цінні породи дерева та камінь. Продавці наголошують, що роботи у будинках виконували виключно топові майстри.

Будинок в елітному районі Києва

Будинок з унікальним авторським дизайном​ у центрі Києва / Фото OLX

Будинок з унікальним авторським дизайном у центрі столиці пропонують придбати за 7 900 000 євро (8 067 638 доларів). Усі кімнати повністю укомплектований меблями та технікою, тож новим власникам потрібно лише внести повну суму та заїжджати у нове приміщення для подальшого життя.

Будинок складається з 3 поверхів та підвалу, який є повноцінним поверхом з окремим виходом. На території помістили басейн з сауною, ванною та душем, зону відпочинку, музичну кімнату-студію, кухню з коморами для зберігання та холодильними камерами, а також кімнату для персоналу.

У вартість також входить гараж на 2 машини.

Кожен поверх є окремою зоною, яка виконує певну функцію. Так, на першому рівні пропонують зустрічати гостей. Тут є просторий передпокій, гостьовий санвузол, вітальня площею 186 "квадратів", хол з диванами та великим кінозалом, зона з каміном, кухня-їдальня площею з високими стелями та невеличка відпочивальна.

На 2 поверсі оснащено зону господаря дому. Кожна кімната охороняється та під'єднана до сигналізаційної системи. Не обійшлося без гендерних стереотипів, оскільки продавці пропонують окремо чоловічу та жіночу спальні. Перша має кабінет, друга – ванну та гардеробні.

Третій поверх є зоною для дітей – тут є 3 дитячі кімнати з санвузлами, ігрова кімната, кімната для творчості та відпочинку.

VIP-будинок у Львові

Просторий будинок у Львові / Фото OLX

Будинок у сучасному районі із розвинутою інфраструктурою у Львові можна придбати за 1 600 000 доларів. Окрім того, що всі необхідні магазини, освітні заклади та установи розташовуються у зоні пішою доступності, безліч переваг пропонує сама ділянка площею 12 соток. На подвір'ї є зона для барбекю та власний сад.

Сам будинок площею 500 метрів квадратних оснащений системою охорони. В оголошені підкреслюють, що тут здійснено дизайнерський ремонт, а всі кімнати повністю укомплектовані дорогими італійськими меблями та побутовою технікою.

Серед додаткових зручностей – спортзал, кінотеатр, сауна та пральна кімната, а також тепла підлога та кондиціонери.

Трирівневий будинок у Дніпрі

Будинок із власним спа-центром / Фото OLX

За найдешевший лот у нашій підбірці просять 1 300 000 доларів. Це триповерховий будинок у Дніпрі, загальною площею 962.4 квадратних метрів. Продавці наголошують, що з урахуванням мансардного поверху площа перевищує понад 1 000 метрів квадратних.

Будинок розміщується на ділянці 20 соток та складається з двох частин: житлової частини та власного спа-центру.

Перший поверх включає вітальню з відкритим каміном, обідню та зону ТБ, велику терасу, кухню, кабінет, передпокій, гараж, хол, санвузол та комору для зберігання приладдя. На другому поверсі розташовані 4 роздільні кімнати. Серед них – головна спальня з власним гардеробом та ванною кімнатою, тераса з видом на сад, дитяча, гостьова спальня, санвузол. З головної спальні можна вийти на третій поверх.

На цокольному поверсі розміщені кінотеатр, ресторан у стилі середньовічного замку, більярдна, винний льох та технічні приміщення.