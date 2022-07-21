Враховуючи це, Корпорація Нерухомості РІЕЛ вирішила піти назустріч потенційним клієнтам та ще більше покращила умови купівлі жила у новобудовах, інформує 24 канал.

До теми Дешевше навряд чи буде, – девелопер розповів, чи варто сьогодні купувати квартиру у новобудові

Мінімальний перший внесок та вигідні умови виплат: що пропонує КН РІЕЛ

Як розповіли представники девелопера, сьогодні, як ніколи раніше, українці потребують якісного та безпечного житла. Причому, із доступним першим внеском.

Знаємо, що багатьом українцям наразі вкрай потрібне житло. Тож робимо все можливе, аби придбання нерухомості стало доступнішим для вас,

– наголосили у КН РІЕЛ.

Тож на період липня, Корпорація Нерухомості РІЕЛ пропонує:

перший внесок від 10% на всі житлові комплекси у Києві та Львові;

фіксовану вартість, без подальшого збільшення ціни;

можливість придбання на виплат строком на 2 роки.

Зверніть увагу! У пропозиції беруть участь усі житлові комплекси, комерційні приміщення та паркінги Корпорації Нерухомості РІЕЛ у Києві та Львові, в яких на цей момент відкриті продажі.

На які ЖК звернути увагу у Києві

Оk'Land

Метр квадратний – від 38 759 гривень



ЖК Оk'Land від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото РІЕЛ

Новий сучасний комплекс комфорт-класу в Солом'янському районі Києва, у 5 хвилинах ходьби до Севастопольської площі, складається з трьох 4-х секційних будинків. Загалом ЖК нараховує 1 836 квартир.