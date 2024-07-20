Вартість приватних будинків почала знижуватись вже з початку 2024-го. За перших пів року падіння складає від 10 до 20%.

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Приватні будинки стали значно дешевші

За словами київського рієлтора Олександра Крикніцького, власники не можуть продати заміські будинки по пів року. Вони знижують ціни настільки, наскільки можуть.

Падіння цін відчутне особливо влітку. Весна, літо – зазвичай період активних жнив для купівлі-продажу приватних будинків. Цього року все інакше,

– коментує рієлтор.

Крикніцький вважає, що якщо ситуація кардинально не зміниться, восени буде ще одна хвиля падіння цін.

За даними OLX Нерухомості, на ринку по всій Україні збільшується кількість пропозицій. Автори оголошень продають таунхауси, котеджі та приватні будинки.

Станом на травень 2022 року кількість оголошень по Україні про продаж цих типів нерухомості становила 53,5 тисячі, через рік у 2023 – 80,6 тисячі оголошень, а в травні цього року кількість пропозицій вже становить 92 тисячі,

– розповіла Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість.

Наразі середня вартість таунхаусу на OLX становить 3,9 мільйона. Найвища середня ціна – у Дніпропетровській та Львівській областях (6,4 та 5 мільйонів гривень відповідно).

Приватний будинок в середньому коштує 3,1 мільйона гривень. Найвища середня вартість – на Київщині (понад 10 мільйонів гривень).

Котеджі приблизно коштують 5,8 мільйона гривень, але найвищий показник – аж 15,9 мільйона в Київській області.

Чому попит на заміську нерухомість дуже низький

Рієлтор Олександр Крикніцький каже, що зараз люди просто бояться вкладати кошти в щось дуже дороге. Якщо минулого року ситуація на ринку була ще більш-менш оптимістичною, то у 2024-му – усе зовсім не так. На думку рієлтора, на рішення людей цього року додатково вплинула посилена мобілізація.

Єдине, що періодично пожвавлює ринок – це державні житлові програми, які поширюються і на приватні будинки.