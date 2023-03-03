В Україні продовжується зростання кількості нової нерухомості. Повномасштабний напад не дозволив досягнути максимальних показників, але навіть попри це у 2022 році було зареєстровано багато нових помешкань.

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Скільки нових будинків з'явилося в Україні у 2022 році

Як повідомляє Державна служба статистики, впродовж 2022 року в Україні з'явилося 74 312 квартир у багатоквартирних будинках. Що стосується нових приватних будинків, то їх кількість становить 18 281. Загальна площа введених в експлуатацію помешкань – понад 7 мільйонів квадратних метрів.

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Звичайно, велику роль відіграла війна. Ці показники на 38% нижчі, аніж були у 2021 році, та на 16% нижчі за "ковідний" 2020 рік.

Найбільше нових квартир з'явилося у Київській області (15,5 тисяч) та Києві (13,9 тисячі). Трійку лідерів замикає Одеська область – 10,3 тисячі. У топ-5 також увійшли Львівщина (6,9 тисячі) та Вінничина (4,8 тисячі).

Деяким областям навіть попри війну вдалося перевищити свої показники 2021 року. Йдеться про Полтавську, Вінницьку та Чернігівську області.

Дані показники для сучасних умов є доволі непоганими. Втім, у майбутньому наслідки цього спаду можуть стати відчутними: попит може зрости, не в останню чергу завдяки стимуляції різноманітними програмами відновлення/відшкодування, а пропозицій, аби покрити увесь попит, забракне. Ці фактори можуть спровокувати ріст цін як на первинному, так і вторинному ринку.