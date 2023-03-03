В Украине продолжается рост количества новой недвижимости. Полномасштабное нападение не позволило достичь максимальных показателей, но, несмотря на это, в 2022 году было зарегистрировано много новых домов.

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Сколько новых домов появилось в Украине в 2022 году

Как сообщает Государственная служба статистики, в 2022 году в Украине появилось 74 312 квартир в многоквартирных домах. Что касается новых частных домов, то их количество составляет 18 281. Общая площадь введенных в эксплуатацию помещений – более 7 миллионов квадратных метров.





Даже несмотря на войну в Украине продолжается строительство / Фото РИЕЛ

Конечно, большую роль сыграла война. Эти показатели на 38% ниже, чем были в 2021 году, и на 16% ниже "ковидного" 2020 года.

Больше всего новых квартир появилось в Киевской области (15,5 тысячи) и Киеве (13,9 тысячи). Тройку лидеров замыкает Одесская область – 10,3 тысяч. В топ-5 также вошли Львовская (6,9 тысячи) и Винницкая области (4,8 тысячи).

Некоторым областям даже несмотря на войну удалось превысить свои показатели в 2021 году. Речь идет о Полтавской, Винницкой и Черниговской областях.

Данные показатели для современных условий достаточно неплохие. Впрочем, в будущем последствия этого спада могут ощутимыми: спрос может возрасти, не в последнюю очередь благодаря стимуляции разнообразными программами восстановления/возмещения, а предложений, чтобы покрыть весь спрос, не хватит. Эти факторы могут спровоцировать рост цен как на первичном, так и на вторичном рынке.