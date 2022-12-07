Частка області у загальнодержавному введенні житла у січні – вересні 2022 року становила 10%. За обсягом прийнятого житла Львівщина посіла четверте місце серед інших регіонів.

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Як розподілилися показники

У багатоквартирних будинках здано в експлуатацію 268,4 тисячі квадратних метрів загальної площі житла (55,7% від загального обсягу), що на 55,9% менше відносно січня – вересня 2021 року. На одноквартирні будинки припало 44,3% від загальної площі житла (213,6 тисячі квадратних метрів), прийняття яких у порівнянні з січне – вереснем 2021 року зменшилось на 42,3%.

Що стосується дачних і садових будинків, то в експлуатацію прийнято таких площею 19,6 тисячі метрів квадратних, що на 30% менше, порівняно з січнем – вереснем 2021 року.

Без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, відповідно до Порядку №158, введено в експлуатацію 78,8 тисячі метра квадратних загальної площі житла, або 16,4% від загального обсягу.

Понад три чверті житла введено в експлуатацію у міській місцевості – 334,2 тисячі метрів квадратних загальної площі (4 825 квартир). У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року його обсяги скоротились на 48%.

У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 147,8 тисячі "квадратів" загальної площі житла (1 075 квартир), що на 57% менше відносно січня – вересня 2021 року. Середня загальна площа однієї новозбудованої квартири становила 81,7 метра квадратних.

Найбільше житла прийнято в експлуатацію у Львівському районі – 389 тисяч "квадратів" або 80,7% від загального введення. Також значні обсяги житла здано в експлуатацію у Стрийському (7,4%) та Яворівському (5,2%) районах.

Скорочення обсягів прийняття житла у порівнянні з січнем – вереснем 2021 року сталося в усіх районах області, з них найбільше у:

Дрогобицькому (на 80,5%),

(на 80,5%), Самбірському (на 65,2%),

(на 65,2%), Яворівському (на 64,6%) районах.

У Львівському районі введено в експлуатацію житла у 2 рази менше у порівнянні з січнем-вереснем 2021 року.

Найбільше житла в експлуатацію на Львівщині здали у 2019 і 2021 роках – 963,6 і 987 тисяч метрів квадратних відповідно. Найменший показник був зафіксований у 2016 році – 516,2 тисячі метрів квадратних.