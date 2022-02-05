Після невдалого 2020-го, кількість угод торік зросла на 50 тисяч. Та чи збережеться тенденція до зростання продажів у 2022-му?

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Скільки угод уклали впродовж 2021 року

Всього за минулий рік було продано 368 735 об’єктів нерухомості – квартир, житлових будинків та садиб. Про це свідчить оприлюднена на сайті Міністерства юстиції. При цьому темпи продажів зростали із кварталу у квартал.

у 1 кварталі – 68 170,

у 2 кварталі – 85 388,

у 3 кварталі – 95 146,

у 4 кварталі – 120 031.

Для порівняння, за 2020 рік договорів купівлі-продажу нерухомості було укладено 315 647 угод.

Це свідчить про пожвавлення ринку, зупинити яке не вдалося навіть високій ціні. Квартири у Києві дорожчали кожного кварталу: за рік "квадрат" зріс у ціні на понад 7 тисяч гривень.

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Подорожчання не за горами

Попит на нерухомість поки що не втамовується. Принаймні, так запевняють профільні ресурси. Вони навіть оприлюднюють дещо фантастичні дані про те, що начебто 20% жителів Київської області, Львова та Харкова, та 15% жителів Одеси та Дніпра готові придбати житло вже протягом найближчого року. Проте не всі прогнози експертів щодо тенденцій на ринку нерухомості такі райдужні. Усі сходяться на тому, що на нерухомість чекає подальше подорожчання, проте головне питання – наскільки тривалим воно буде.



Експерт Олексій Коваль вважає, що ціни зростатимуть із двох причин:

збільшення вартості будівельних матеріалів на світовому ринку,

поступове зменшення конкурентноспроможних пропозицій.

В таких ситуація покупець може придивлятися до вторинного ринку. Зміна вартості тут можлива в межах 10 – 5%, проте є фактори, які можуть знівелювати ці прогнози.