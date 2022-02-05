После неудачного 2020-го количество сделок в прошлом году выросло на 50 тысяч. Но сохранится ли тенденция роста продаж в 2022-м?

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Сколько сделок заключили в течение 2021 года

Всего за прошлый год было продано 368 735 объектов недвижимости – квартир, жилых домов и усадеб. Об этом свидетельствует обнародованная на сайте Министерства юстиции. При этом темпы продаж росли из квартала в квартал.

в 1 квартале – 68 170,

во 2 квартале – 85 388,

в 3 квартале – 95 146,

в 4 квартале – 120 031.

Для сравнения, за 2020 год договоров купли-продажи недвижимости было заключено 315 647 сделок.

Это свидетельствует об оживлении рынка, остановить которое не удалось даже высокой цене. Квартиры в Киеве дорожали каждый квартал: за год "квадрат" вырос в цене более чем на 7 тысяч гривен.

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Подорожание не за горами

Спрос на недвижимость пока не утоляется. По крайней мере, так уверяют профильные ресурсы. Они даже обнародуют несколько фантастических данных о том, что якобы 20% жителей Киевской области, Львова и Харькова и 15% жителей Одессы и Днепра готовы приобрести жилье уже в течение ближайшего года. Однако не все прогнозы экспертов относительно тенденций на рынке недвижимости так радужны. Все сходятся на том, что недвижимость ждет дальнейшее подорожание, однако главный вопрос – насколько продолжительным он будет.

Эксперт Алексей Коваль считает, что цены будут расти по двум причинам:

увеличение стоимости строительных материалов на мировом рынке,

постепенное уменьшение конкурентоспособных предложений.

В таких ситуациях покупатель может присматриваться ко вторичному рынку. Изменение стоимости здесь возможно в пределах 10 – 5%, однако есть факторы, которые могут нивелировать эти прогнозы.