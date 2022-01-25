Скільки сімей скористалися кредитом на будівництво житла протягом 2021 року

У 2021 році 1 126 родин отримали довготермінові пільгові позики у межах державної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім".

Про нові дані повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська, додавши, що кредити видаються на будівництво, добудову, купівлю житла та його інженерне забезпечення.

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