Про нові дані повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська, додавши, що кредити видаються на будівництво, добудову, купівлю житла та його інженерне забезпечення.

Читайте також Покупка квартири за договором переуступки: що це та як правильно оформити

Більше тисячі родин оформили кредит на будівництво житла