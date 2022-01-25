Про нові дані повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська, додавши, що кредити видаються на будівництво, добудову, купівлю житла та його інженерне забезпечення.
Читайте також Покупка квартири за договором переуступки: що це та як правильно оформити
Більше тисячі родин оформили кредит на будівництво житла
Попит на такі пільгові кредити високий, адже для багатьох сільських мешканців ця програма є реальним шансом отримати власне житло чи поліпшити умови проживання. У 2022 році вона продовжується. На її реалізацію у спецфонді держбюджету передбачено 38,96 мільйона гривень,
– зазначила Наталія Козловська.
Згідно з умовами програми, мешканець села чи селища, який хоче збудувати або придбати житловий будинок, може взяти кредит під 3% річних на 20 років, але не більш як до досягнення пенсійного віку. Для молодих сімей (до 35 років) – термін кредитування становить до 30 років.
У межах програми для багатодітних сімей, учасників АТО та переселенців надаються додаткові пільги. Граничний розмір кредиту – 400 тисяч гривень:
- до 400 тисяч гривень – для нового будівництва,
- до 250 тисяч гривень – для реконструкції житлового будинку чи добудови незавершеного будівництва житла;
- до 300 тисяч гривень – для придбання житла,
- до 100 тисяч гривень – для спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій.
Одержувачами бюджетних коштів є засновані ОДА фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Такі регіональні фонди діють в усіх областях України. Саме до них родини можуть подати пакет документів, необхідний для отримання пільгового кредиту. З 2010 року фінансування програми здійснюється виключно зі спецфонду держбюджету та коштів місцевих бюджетів.