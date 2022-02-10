Скільки триває ремонт: реальні терміни та обов'язкові етапи

Найпопулярніше запитання у замовників після питання про ціну – терміни. Більшість із них хочуть вкластися у 2 місяці, однак на практиці не малоймовірно.

Будівельники та майстрів застерігають – не варто "вестися" на оголошення про швидкі ремонтні роботи за лічені дні, адже облаштувати квартиру з нуля за такі терміни неможливо.

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Ремонтні роботи не просто так проводяться у певній послідовності. Стяжка та штукатурка повинні висохнути, тож навіть якщо ви запустите у квартиру 100 майстрів – це не пришвидшить процес.

Етапи ремонту кватири у новобудові

початок розробки дизайн-проєкту;

демонтаж (за потреби);

штукатурка;

обмір приміщення і внесення корективів у проєкт;

робота над проєктом;

монтажні роботи;

розведення сантехніки, електрики, встановлення кондиціонерів;

монтажні роботи (гіпсокартон, відкоси, підвіконня, декоративні елементи);

укладення теплої підлоги та роботи з плиткою;

малярні роботи;

фарбування, наклеювання шпалер, монтаж натяжної стелі;

монтаж ламінату, паркетної дошки тощо;

монтаж розеток, вимикачів, освітлення;

прибирання;

встановлення меблів;

генеральне прибирання.

Від чого залежать терміни

Робітники

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Правильно підібрана команда – це 80% успіху.

Замовник

Повністю затверджений замовником проєкт на момент старту ремонту здатен пришвидшити ремонтні роботи, водночас чим більше змін він вноситиме у процесі, тим більше затягуватиметься здача об'єкту.

Крім цього, на швидкість переходу з одного етапу на інших впливає стабільне фінансування.

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Погода та форс-мажорні обставини

Буває що на об'єкті проблеми з опаленням. В осінньо-зимовий період це особливо проблематично. Державні вихідні та свята або правила проведення робіт у будинку теж затягують ремонт.

Обсяг робіт

Чим більша площа, тим більше терміни ремонту.

Технологія

Дуже часто технології не дозволяють майстрам прискорити процес. Наприклад, вони можуть відтермінувати роботи поки не висохла штукатурка в квартирі, а це – приблизно 1 – 4 тижні.

Реальні терміни ремонту

Квартира-студія – 3 – 4 місяці;

– 3 – 4 місяці; 1-кімнатна квартира – 3 – 4 місяці;

– 3 – 4 місяці; 2-кімнатна квартира – 5 – 6 місяців;

– 5 – 6 місяців; 3-кімнатна квартира – 6 та більше місяців.

Оригінальний текст публікації:

Скільки триває ремонт: реальні терміни та обов'язкові етапи / Фото інстаграм grekgleb

Найпопулярніше запитання у замовників після питання яка ціна, це які терміни?

Якісний ремонт неможливо зробити за 2 місяці! Ремонтні роботи не просто так йдуть певними етапами та у певній послідовності. Неможливо запустити у квартиру 100 робітників, від цього швидше не буде!

Якщо прискорити щось, все піде абияк. Як мінімум на стінах від того, що штукатурка не видихнула піде грибок, потріскаються стіни.



Від чого залежать терміни: