Строители и мастеров предостерегают – не стоит "вестись" на объявления о скорых ремонтных работах за считанные дни, ведь обустроить квартиру с нуля за такие сроки невозможно.

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Ремонтные работы не просто так производятся в определенной последовательности. Стяжка и штукатурка должны высохнуть, так что даже если вы запустите в квартиру 100 мастеров – это не ускорит процесс.

Этапы ремонта квартиры в новостройке

начало разработки дизайн-проекта;

демонтаж (при необходимости);

штукатурка;

обмер помещения и внесение коррективов в проект;

работа над проектом;

монтажные работы;

разведение сантехники, электричества, установка кондиционеров;

монтажные работы (гипсокартон, откосы, подоконники, декоративные элементы);

укладка теплого пола и работы с плиткой;

малярные работы;

покраска, поклейка обоев, монтаж натяжного потолка;

монтаж ламината, паркетной доски;

монтаж розеток, выключателей, освещения;

уборка;

установка мебели;

генеральная уборка.

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От чего зависят сроки

Рабочие

Правильно подобранная команда – 80% успеха.

Заказчик

Полностью утвержденный заказчиком проект на момент старта ремонта способен ускорить ремонтные работы, чем больше изменений он будет вноситься в процессе, тем больше будет затягиваться сдача объекта.

Кроме того, на скорость перехода с одного этапа на других влияет стабильное финансирование.

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Погода и форс-мажорные обстоятельства

Бывает, что на объекте проблемы с отоплением. В осенне-зимний период это особенно проблематично. Государственные выходные и праздники или правила производства работ в доме тоже затягивают ремонт.

Объем работ

Чем больше площадь, тем больше сроки ремонта.

Технология

Очень часто технологии не позволяют мастерам ускорить процесс. К примеру, они могут отсрочить работы пока не высохшая штукатурка в квартире, а это – примерно 1 – 4 недели.

Реальные сроки ремонта

Квартира-студия – 3 – 4 месяца;

– 3 – 4 месяца; 1-комнатная квартира – 3 – 4 месяца;

– 3 – 4 месяца; 2-комнатная квартира – 5 – 6 месяцев;

– 5 – 6 месяцев; 3-комнатная квартира – 6 и более месяцев.

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Сколько длится ремонт: реальные сроки и обязательные этапы / Фото инстаграм grekgleb

Самый популярный вопрос у заказчиков после вопроса какая цена, это какие сроки?

Качественный ремонт невозможно сделать за 2 месяца! Ремонтные работы не просто так идут по определенным этапам и в определенной последовательности. Невозможно запустить в квартиру 100 рабочих, от этого скорее не будет!

Если ускорить что-нибудь, все пойдет кое-как. Как минимум на стенах от того, что штукатурка не высохла, пойдет грибок, потрескаются стены.

От чего зависят термины: