Скільки дозволів на будівництво житла видали впродовж 2022 року: дані Держстату

Згідно із даними Держстату, за 9 місяців 2022 року загальна площа споруджуваного житла в Україні зменшилася у 2 рази у порівнянні із відповідним періодом 2021 року.

Розповідаємо, де та на скільки просіло будівництво та що відбувається із ринком новобудов у Києві, Львові та Одесі.

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Будівництво нового житла в Україні скоротилось у 2 рази

Згідно з останніми даними, загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт, скоротилась до 5,2 мільйона квадратних метри.

При цьому дозволи видали на реалізацію 9 887 будинків із однокімнатними квартирами та 68 198 будинків із квартирами із двома та більше кімнатами.

Як скоротилися обсяги за регіонами

За даними Держстату, у Києві за 9 місяців 2022 року загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 77% проти аналогічного періоду 2021 року – до 654 тисяч квадратних метрів.

за 9 місяців 2022 року загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 77% проти аналогічного періоду 2021 року – до 654 тисяч квадратних метрів. У Київській області – на 29%, до 1,4 мільйона квадратних метрів.

– на 29%, до 1,4 мільйона квадратних метрів. При цьому на Львівщині обсяг нового будівництва скоротився на 12% до минулого року - до 771,2 тисячі квадратних метрів.

Нагадаємо. Згідно із Згідно із даними Головного управління статистики у Львівській області , з січня по вересень 2022 року у Львівській області прийнято в експлуатацію 5 900 квартир. Це на 51,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

У Хмельницькій області обсяг будівництва зменшився на 48% – до 266,2 тисячі метрів квадратних.

обсяг будівництва зменшився на 48% – до 266,2 тисячі метрів квадратних. На Одещині падіння проти минулого року становить 80% – до 227,8 тисячі квадратних метрів.

падіння проти минулого року становить 80% – до 227,8 тисячі квадратних метрів. У Харківській – "мінус" 67% – до 213,4 тисячі квадратних метри.

Роботи на будівельних майданчиках тривають

Всупереч негативним цифрам Данило Гетманцев наголошує, що є регіони, які наростили обсяги житлового будівництва. Зокрема, метраж введеного в експлуатацію житла збільшився:

у Вінницькій області на 28%,

у Полтавській області – на 58,1%,

майже не скоротилися обсяги житлового будівництва на Івано-Франківщині.

Важливо, що за підсумками 3-го кварталу збереглася позитивна сезонна динаміка... Зокрема, протягом липня – вересня побудовано практично стільки ж, як за все перше півріччя, з довоєнного січня – лютого і до кінця червня, а саме більш ніж 2,4 мільйона квадратних метрів,

– додав Гетманцев.

Водночас на ринку нерухомості в Україні продовжують фіксувати значне зниження продажів. Не в останню чергу на це впливає економічна нестабільність, а також подорожчання квадратних метрів. Приміром, у столиці за час війни ціни на "квадрат" зросли на 30 – 45%. Й через подорожчання будматеріалів ціна навряд чи знизиться.