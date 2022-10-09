"Прописатися" можливо лише двома способами: у власному житлі або за згодою власника житла. Розповідаємо, як це відбувається.

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Кого можна зареєструвати у квартирі

Згідно з законодавством, жодних обмежень щодо кандидатства на "прописку" не має. Отже, зареєструвати у своєму житлі можна будь-кого. Варто пам’ятати, що "прописка" є офіційною адресою особи, а тому, здійснюючи цей крок, ви берете на себе певну відповідальність. Крім того, для реєстрації місця проживання потрібна згода всіх без виключення власників квартири.

Багатьох власників помешкання цікавить, чи може "прописана" людина претендувати на частку нерухомого майна. Відповідь однозначна – ні. Реєстрація дає лише право на проживання у квартирі. Але треба пам’ятати, якщо житло не приватизоване, кожен, хто тут зареєстрований, може його приватизувати.

Скільки людей можна "прописати"

Наразі на законодавчому рівні це питання чітко не врегульоване. Тому власники житла мають право прописати під одним дахом стільки людей, скільки потрібно.

Які переваги дає "прописка"

Зареєстрований українець має такі права:

отримувати ІПН, цивільні та закордонні паспорти;

влаштовуватися на роботу, у ВНЗ, школу, дитячий садок – залежно від віку;

отримувати безкоштовну медичну допомогу;

отримувати належні соціальні виплати;

реєструвати авто.

Подати документи для реєстрації можна в Центр надання адміністративних послуг, звідки документ передають органам місцевого самоврядування.

Зазначимо, що через воєнний стан в Україні діють обмеження щодо "прописки". Законодавством заборонено декларування (реєстрацію) місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, а також зняття із зареєстрованого місця проживання. Як виняток, надається тільки одна послуга – зняття з реєстрації місця проживання померлих осіб.