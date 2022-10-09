"Прописаться" возможно только двумя способами: в собственном жилье или с согласия собственника жилья. Рассказываем, как это происходит.

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Кого можно зарегистрировать в квартире

Согласно законодательству, никаких ограничений по кандидатству на "прописку" нет. Следовательно, зарегистрировать в своем жилище можно любого. Следует помнить, что "прописка" является официальным адресом лица, поэтому, совершая этот шаг, вы берете на себя определенную ответственность. Кроме того, для регистрации места жительства требуется согласие всех без исключения владельцев квартиры.

Многих владельцев жилья интересует, может ли "прописанный" человек претендовать на долю недвижимого имущества. Ответ однозначен – нет. Регистрация дает только право на проживание в квартире. Но надо помнить, если жилье не приватизировано, каждый, кто здесь зарегистрирован, может его приватизировать.

Сколько людей можно "прописать"

Пока на законодательном уровне этот вопрос четко не урегулирован. Поэтому владельцы жилья вправе прописать под одной крышей столько людей, сколько нужно.

Какие преимущества дает "прописка"

Зарегистрированный украинец имеет следующие права:

получать ИНН, гражданские и загранпаспорта;

устраиваться на работу, в вузы, школу, детский сад – в зависимости от возраста;

получать бесплатную медицинскую помощь;

получать причитающиеся социальные выплаты;

регистрировать авто.

Подать документы для регистрации можно в Центр предоставления административных услуг, откуда документ передается органам местного самоуправления.

Отметим, что из-за военного положения в Украине действуют ограничения по "прописке". Законодательством запрещено декларирование (регистрацию) места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение, а также снятие с зарегистрированного места жительства. В качестве исключения предоставляется только одна услуга – снятие с регистрации места жительства умерших.