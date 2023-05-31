Перша з трьох "скляних леді": у Венеції продають розкішний будинок

Ці три будинки у Венеції мають назву "скляні леді". Один із них нещодавно з'явився на ринку за 6,2 мільйона доларів.

Будинки не дарма назвали "скляними леді". Адже вони мають дуже багато панорамних вікон та скляних дверей. Їх створювали протягом 7 років.

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У Венеції немає нічого подібного

"У вас є три окремі будинки, побудовані на честь "Розмальованих леді" в Сан-Франциско. Це унікально. Це має характер. У цьому є індивідуальність", – каже агент з лістингу Саллі Форстер Джонс.

Будинок площею 390 квадратних метрів має п'ять спалень і п'ять повних ванних кімнат. Інтер'єр кімнат теж вражає, можливо, навіть більше, ніж екстер'єр.

Інтер'єр будинку з тріо "скляні леді" / Фото Noel Kleinman

"Люсія (назва будинку – 24 канал) в перекладі з латини означає "світло" та "уособлює яскраву атмосферу дому". Інші два будинки називаються Лорен та Мая", – розповідає Саллі Джонс.

Екстер'єр будинку "Люсія" / Фото Noel Kleinman

Кожна зі "скляних леді" є різною, але водночас вони схожі тим, що мають багато скляних елементів та дуже світлі. Інтер'єр будинків зовсім відрізняється один від одного.

Загалом у будинку є чотири поверхи. Основний люкс розташований на верхньому поверсі з окремим балконом. Поруч є басейн просто неба, що рідко зустрічається у Венеції. Також на даху облаштована тераса.

Басейн просто неба / Фото Noel Kleinman

"Від самого входу в будинок просто перехоплює подих. Творчість і уява розробників справді надзвичайні", – каже агент з лістингу.