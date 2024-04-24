Будинок опинився на краю прірви після зсуву ґрунту: чому власник досі не покинув житло

Старий фермерський будинок у Норфолку, Англія, наразі висить над краєм урвища. Через ерозію частина скелі, де розташоване житло, обвалилася на початку місяця.

Власник будинку досі не покинув своє житло. Очевидно, він хоче ще трохи набутися в ньому, попри небезпеку. Чоловікові важко змиритися з тим, що його будинок скоро знесуть.

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Частина будинку звисає зі скелі

Власник купив цей будинок з трьома спальнями за 132 тисячі фунтів лише п'ять років тому. А зараз він вже став непридатним для життя.

Раніше фермерський будинок розташовувався значно далі від урвища, але через недавні зсуви задня частина житла опинилася над прірвою. На фото видно масштаби берегової ерозії, яка за минулі роки набрала обертів.



Масштаби ерозії / Фото SWNS

Рада району Норт-Норфолк підтвердила, що найближчим часом будинок знесуть, поки він не впав на пляж.

Дуже сумно, що старий фермерський будинок опинився в небезпеці внаслідок зсуву ґрунту. На жаль, його доведеться знести. Власник будинку поговорив зі співробітниками ради і повністю визнав, що будівля перебуває, м'яко кажучи, в небезпечному становищі. Підрядники приберуть її до того, як вона впаде на пляж,

– заявили в раді.

Ерозія в цьому районі справді посилюється. Усе через рясні зимові дощі, які перенаситили м'який ґрунт. Відомо, що на приморському курорті Гемсбі кілька будинків таки зруйнувало через зсуви ґрунту.