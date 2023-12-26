Червоний має багато переваг: він теплий, створює відчуття затишку в спальні та чудово виглядає при штучному освітленні. Його можна використовувати як один із основних кольорів, так і для акценту.
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Створіть баланс, поєднавши червоний з білим
"Якщо думка про повністю червону спальню викликає у вас тривогу, тоді використовуйте білий колір, щоб збалансувати дизайн", – радить журналіст Country Homes & Interiors Андреа Чайлдс.
Червоно-біла спальня / Фото Davide Lovatti
Використовуйте червоний як фон
Ця невелика спальня сповнена красивих декоративних елементів, які одразу привертають увагу через червоний фон. "Він діє як найдосконаліше чисте полотно в цьому яскравому просторі, сповненому характеру", – зазначили дизайнери.
Червона стіна з творами мистецтва у спальні / Фото Future
Додайте червоних акцентів
Якщо ви не любите яскравих кольорів, як-от червоний, то варто використовувати його помірно. Дотримуйтеся принципу "що менше, то краще". Постеліть яскравий килим, покладіть на світле ліжко червоні подушки і поставте яскраву тумбу чи табурет.
Спальня з червоним килимом, табуретом, подушками / Фото OKA
Поєднайте кілька відтінків червоного
Спробуйте поєднати кілька тонів червоного, наприклад, як у цій спальні: класичний, вишневий і червоно-помаранчевий.
Червоно-вишнева спальня / Фото Future
Створіть максималістський дизайн
Якщо ви хочете облаштувати справді унікальну спальню, то оберіть максималістський стиль. Поєднайте різні візерунки, матеріали, поставте улюблений декор – так ви створите затишний простір.
Червона спальня з квітковими шпалерами / Фото Sarah Barker