Красный имеет много преимуществ: он теплый, создает ощущение уюта в спальне и отлично смотрится при искусственном освещении. Его можно использовать как один из основных цветов, так и для упора.

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Создайте баланс, соединив красный с белым

"Если мнение о полностью красной спальне вызывает у вас тревогу, тогда используйте белый цвет, чтобы сбалансировать дизайн", – советует журналист Country Homes & Interiors Андреа Чайлдс.

Красно-белая спальня / Фото Davide Lovatti

Используйте красный как фон

Эта небольшая спальня полон красивых декоративных элементов, которые сразу привлекают внимание через красный фон. "Он действует как самое совершенное чистое полотно в этом ярком пространстве, полном характера", – отметили дизайнеры.

Красная стена с произведениями искусства в спальне / Фото Future

Добавьте красных акцентов

Если вы не любите ярких цветов, таких как красный, то следует использовать его умеренно. Следуйте принципу "чем меньше, тем лучше". Стелите яркий ковер, положите на светлую кровать красные подушки и поставьте яркую тумбу или табурет.

Спальня с красным ковром, табуретом, подушками / Фото OKA

Соедините несколько оттенков красного

Попытайтесь соединить несколько тонов красного, например, как в этой спальне: классический, вишневый и красно-оранжевый.

Красно-вишневая спальня / Фото Future

Создайте максималистский дизайн

Если вы хотите обустроить поистине уникальную спальню, то выберите максималистский стиль. Совместите разные узоры, материалы, поставьте любимый декор – так вы создадите уютное пространство.

Красная спальня с цветочными обоями / Фото Sarah Barker