Ідеї червоної спальні: 5 способів використати цей смійливий колір у місці для сну

Червоний колір може здатися надто сміливим варіантом для дизайну спальні. Та насправді це чудовий вибір, особливо якщо ви хочете облаштувати романтичну спальню.

Червоний має багато переваг: він теплий, створює відчуття затишку в спальні та чудово виглядає при штучному освітленні. Його можна використовувати як один із основних кольорів, так і для акценту.

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Створіть баланс, поєднавши червоний з білим

"Якщо думка про повністю червону спальню викликає у вас тривогу, тоді використовуйте білий колір, щоб збалансувати дизайн", – радить журналіст Country Homes & Interiors Андреа Чайлдс.

Червоно-біла спальня / Фото Davide Lovatti

Використовуйте червоний як фон

Ця невелика спальня сповнена красивих декоративних елементів, які одразу привертають увагу через червоний фон. "Він діє як найдосконаліше чисте полотно в цьому яскравому просторі, сповненому характеру", – зазначили дизайнери.

Червона стіна з творами мистецтва у спальні / Фото Future

Додайте червоних акцентів

Якщо ви не любите яскравих кольорів, як-от червоний, то варто використовувати його помірно. Дотримуйтеся принципу "що менше, то краще". Постеліть яскравий килим, покладіть на світле ліжко червоні подушки і поставте яскраву тумбу чи табурет.

Спальня з червоним килимом, табуретом, подушками / Фото OKA

Поєднайте кілька відтінків червоного

Спробуйте поєднати кілька тонів червоного, наприклад, як у цій спальні: класичний, вишневий і червоно-помаранчевий.

Червоно-вишнева спальня / Фото Future

Створіть максималістський дизайн

Якщо ви хочете облаштувати справді унікальну спальню, то оберіть максималістський стиль. Поєднайте різні візерунки, матеріали, поставте улюблений декор – так ви створите затишний простір.

Червона спальня з квітковими шпалерами / Фото Sarah Barker