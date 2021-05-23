Таким чином влада хоче привернути увагу нових жителів. Де і на яких умовах можна купити будинок за вказаною ціною – читайте нижче.
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Де продають будинки за 1 євро та на яких умовах
Житло за смішною ціною можна купити в комуні Рубе, яка знаходиться на кордоні з Бельгією. Там є близько 2,5 тисячі занедбаних об'єктів.
Для того щоб отримати заявлені умови, нові власники зобов'язуються зробити ремонт у будинках і не продавати їх протягом 5 років.
Будинком в Рубе можна обзавестися лише за 1 євро / Фото vparis
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Водночас у комуні Шан-дю-Буль, де проживають 388 осіб, можна придбати ділянку під забудову.
Ціна квадратного метра території обійдеться лише в 1 євро. Це місце з незайманою природою називають ідеальним для відпочинку від міського шуму та суєти.
У Шан-дю-Буль хочуть залучити постійних жителів / Фото planetofhotels
У селі 25% будинків належать британцям, які приїжджають у відпустку. Однак мер виступив за залучення постійних жителів. За його словами, пріоритет надаватиметься сім'ям з дітьми.