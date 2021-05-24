У Сочі продають двокімнатну квартиру за 29 мільйонів доларів: що в ній особливого

У російському місті Сочі виставили на продаж квартиру за рекордно високою ціною. Продавець хоче отримати за житло 29 мільйонів доларів (798 мільйонів гривень).

Оголошення про продаж об'єкта нерухомості з'явилося в інтернеті. Як виглядає квартира – дивіться нижче.

Цікаво У Франції продають будинки за 1 євро: у чому суть та які умови

Що відомо про квартиру

Двокімнатна квартира розташована на 11 поверсі 21-поверхового будинку на вулиці Войкова, 21.

Власник оцінив свою двушку у 29 мільйонів доларів / Скриншот з cian

Площа житла складає 91 квадратний метр, житлова – 48 "квадратів", кухня – 31 квадратний метр. Продавець хоче отримати по 319 тисяч доларів (8,78 мільйонів гривень) за квадратний метр.

Ремонт у квартирі доволі простий / Фото cian

У квартирі є кухня з виходом на простору лоджію та дві окремі спальні. У житлі зроблено досить бюджетний ремонт у світлих відтінках.

З кухні є вихід на лоджію / Фото cian

Також є необхідні меблі: двоспальне ліжко, шафа-купе, кухонний гарнітур, стіл і стільці, двоярусне ліжко, диван, комод і кавовий столик.

У квартирі є прості меблі / Фото cian

Читайте Скільки коштує квартира біля метро у Києві: свіжі дані по районах

На лоджії є кавовий столик / Фото cian

За словами власника об'єкта нерухомості, житло підійде для проживання чи здачі в оренду, адже розташоване на центральній вулиці Сочі.

Чим викликана така ціна продавець не уточнює.